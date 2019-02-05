В Сибае семье погибшего рабочего УГОК Гаяза Иргалина выплатят компенсацию

В Башкирии Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината выплатит семье погибшего шахтера несколько миллионов рублей. Об этом сообщили представители СФУГОК.



Напомним, 3 февраля на руднике Нижняя Залежь было найдено тело 31-летнего машиниста Гаяза Иргалина. Что стало причиной смерти, пока неизвестно, Следком еще ведет проверку. Основная версии – несчастный случай на производстве.У погибшего осталась жена и годовалая дочь. Вдова получит компенсацию в размере годового заработка мужа – больше 1,2 млн рублей, а также выплату по страховке – еще около 2 млн рублей. Дочь будет получать ежемесячную помощь в размере 10 тысяч рублей до своего совершеннолетия. Родители Гаяза Иргалина тоже получат компенсацию морального вреда. Прощание с шахтером пройдет в Сибае сегодня. Затраты на организацию похорон УГОК тоже взял на себя. Предприятие заплатит за ритуальные услуги, ограду, памятник и поминальный обед.