В Сибае семье погибшего рабочего УГОК Гаяза Иргалина выплатят компенсацию
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В Башкирии Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината выплатит семье погибшего шахтера несколько миллионов рублей. Об этом сообщили представители СФУГОК.
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