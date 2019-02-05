Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белорецком районе офис страховой компании продавал поддельные полисы ОСАГО

В Белорецком районе офис страховой компании продавал поддельные полисы ОСАГО

Добавлено: 05.02.19
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
Комментарии (0)
В Белорецком районе офис страховой компании продавал поддельные полисы ОСАГО

В 2018 году сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по Белорецкому району было выявлено несколько фактов использования водителями поддельных полисов страхования автомобиля. При этом сами водители были уверены, что с их документами всё в порядке. Как же так получилось?

В Белорецком районе сегодня зарегистрировали температуру -41 градус

Читайте также:

В Белорецком районе сегодня зарегистрировали температуру -41 градус
В сентябре прошлого года сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 41-летний белоречанин. При проверке его документов подлинность страхового полиса вызвала сомнения. Документ был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что он является поддельным. Автовладелец был немало удивлён, ведь, по его словам, документ он оформил в небольшом офисе, якобы, известной страховой компании почти за 8 тысяч рублей.

В аналогичную ситуацию попал житель города Магнитогорска, который приехал в Белорецкий район проведать родственников. Узнав, что срок предыдущей страховки подходит к концу, мужчина оформил в Белорецке новый страховой полис по весьма низкой цене. Позже выяснилось, что документ является бесполезной бумажкой, которая не может защитить автовладельца при страховом случае. К сожалению, иногородний житель не смог вспомнить, в каком именно офисе он оформил «липовый» документ.

Не повезло и водителю грузовика, который летом 2017 года приобрел страховой полис ОСАГО за 8 тысяч рублей. Мужчина пришел в офис страховой компании, но на входе его остановил молодой человек и предложил оформить документ у него. Впоследствии выяснилось, что выданный полис является подделкой, а сотрудник, указанный в документе, никогда не работал в страховой компании.

По всем вышеуказанным фактам в отделе дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей злоумышленников, продавших поддельные документы.

Стоит отметить, что не всегда можно невооруженным глазом определить подлинность страхового полиса ОСАГО. Нередко в обороте находятся полисы-двойники, серия и номер которых действительны, но оформлены на двух разных владельцев, а значит, юридической силы не имеют.

Что же делать и как распознать фальшивый полис ОСАГО?
Выявить подделку можно, проверив существование вашего полиса на сайте союза страховщиков России или на сайте Центрального банка России, который также является контролирующим органом системы обязательного автострахования. Если вами будет обнаружен подлог, необходимо приобрести другой полис, а с фиктивным документом обратиться в полицию.

Во избежание приобретения нелегального полиса автомобильного страхования и возникновения в дальнейшем проблем с правоохранительными органами следует придерживаться нескольких простых правил:
1. Помните, фальшивая страховка, которая приравнивается к отсутствию полиса ОСАГО, не может защитить интересы владельца такого полиса. Она может стоить значительно дешевле, но в данном случае лучше не экономить.
2. Приобретать полис автострахования следует только в официальных офисах крупных страховых компаний.
3. Перед покупкой полиса необходимо проверять действительность разрешающих деятельность данной компании документов. Как правило, вся необходимая информация подобного рода содержится в уголке потребителя.
4. Проверить полис ОСАГО по номеру на сайтах страховой компании и союза страховщиков России, а действительность лицензии данной страховой компании – на сайте Центрального банка России.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Белорецком районе полицейские одели зимнее обмундирование
Общество
В Белорецком районе полицейские одели зимнее обмундирование
Замена страховых полисов обязательного медицинского страхования: нужно ли?
Здравоохранение
Замена страховых полисов обязательного медицинского страхования: нужно ли?
В Краснокамском районе задержан фальшивомонетчик
Происшествия
В Краснокамском районе задержан фальшивомонетчик
В Бирском районе молодой парень угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
В Бирском районе молодой парень угнал у таксиста автомобиль
В России ужесточили правила оформления электронных полисов ОСАГО
Человек и закон
В России ужесточили правила оформления электронных полисов ОСАГО
Жителя Караидельского района осудят за регистрацию фирмы-однодневки
Человек и закон
Жителя Караидельского района осудят за регистрацию фирмы-однодневки
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Общество / Происшествия
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Страховщики перестраховались: полис ОСАГО может подорожать в восемь раз
Общество
Страховщики перестраховались: полис ОСАГО может подорожать в восемь раз
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: