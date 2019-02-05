В Белорецком районе офис страховой компании продавал поддельные полисы ОСАГО

В 2018 году сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по Белорецкому району было выявлено несколько фактов использования водителями поддельных полисов страхования автомобиля. При этом сами водители были уверены, что с их документами всё в порядке. Как же так получилось?



Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В сентябре прошлого года сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 41-летний белоречанин. При проверке его документов подлинность страхового полиса вызвала сомнения. Документ был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что он является поддельным. Автовладелец был немало удивлён, ведь, по его словам, документ он оформил в небольшом офисе, якобы, известной страховой компании почти за 8 тысяч рублей.В аналогичную ситуацию попал житель города Магнитогорска, который приехал в Белорецкий район проведать родственников. Узнав, что срок предыдущей страховки подходит к концу, мужчина оформил в Белорецке новый страховой полис по весьма низкой цене. Позже выяснилось, что документ является бесполезной бумажкой, которая не может защитить автовладельца при страховом случае. К сожалению, иногородний житель не смог вспомнить, в каком именно офисе он оформил «липовый» документ.Не повезло и водителю грузовика, который летом 2017 года приобрел страховой полис ОСАГО за 8 тысяч рублей. Мужчина пришел в офис страховой компании, но на входе его остановил молодой человек и предложил оформить документ у него. Впоследствии выяснилось, что выданный полис является подделкой, а сотрудник, указанный в документе, никогда не работал в страховой компании.По всем вышеуказанным фактам в отделе дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей злоумышленников, продавших поддельные документы.Стоит отметить, что не всегда можно невооруженным глазом определить подлинность страхового полиса ОСАГО. Нередко в обороте находятся полисы-двойники, серия и номер которых действительны, но оформлены на двух разных владельцев, а значит, юридической силы не имеют.Выявить подделку можно, проверив существование вашего полиса на сайте союза страховщиков России или на сайте Центрального банка России, который также является контролирующим органом системы обязательного автострахования. Если вами будет обнаружен подлог, необходимо приобрести другой полис, а с фиктивным документом обратиться в полицию.Во избежание приобретения нелегального полиса автомобильного страхования и возникновения в дальнейшем проблем с правоохранительными органами следует придерживаться нескольких простых правил:1. Помните, фальшивая страховка, которая приравнивается к отсутствию полиса ОСАГО, не может защитить интересы владельца такого полиса. Она может стоить значительно дешевле, но в данном случае лучше не экономить.2. Приобретать полис автострахования следует только в официальных офисах крупных страховых компаний.3. Перед покупкой полиса необходимо проверять действительность разрешающих деятельность данной компании документов. Как правило, вся необходимая информация подобного рода содержится в уголке потребителя.4. Проверить полис ОСАГО по номеру на сайтах страховой компании и союза страховщиков России, а действительность лицензии данной страховой компании – на сайте Центрального банка России.