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В Мелеузе задержали мужчину напавшего с ножом на продавца магазина

Добавлено: 05.02.19
Просмотров: 21
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе задержали мужчину напавшего с ножом на продавца магазина

В Башкирии росгвардейцы с поличным задержали мужчину, напавшего на продавца магазина с ножом. Инцидент произошел накануне вечером, 4 февраля, в городе Мелеузе. На пункт централизованной охраны поступил сигнал тревоги. Нападение на продавца произошло в 31 микрорайоне города.

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Росгвардейцы прибыли на место и обнаружили в помещении нетрезвого мужчину. Он угрожал продавцу кухонным ножом, требуя отдать деньги из кассы. Когда злоумышленник увидел стражей порядка, то попытался направить нож в их сторону. Однако его разоружили и задержали. Мужчина был пьян и не мог объяснить причины своего поведения.

Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Его передали полиции. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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