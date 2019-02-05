В Мелеузе задержали мужчину напавшего с ножом на продавца магазина

В Башкирии росгвардейцы с поличным задержали мужчину, напавшего на продавца магазина с ножом. Инцидент произошел накануне вечером, 4 февраля, в городе Мелеузе. На пункт централизованной охраны поступил сигнал тревоги. Нападение на продавца произошло в 31 микрорайоне города.

Росгвардейцы прибыли на место и обнаружили в помещении нетрезвого мужчину. Он угрожал продавцу кухонным ножом, требуя отдать деньги из кассы. Когда злоумышленник увидел стражей порядка, то попытался направить нож в их сторону. Однако его разоружили и задержали. Мужчина был пьян и не мог объяснить причины своего поведения.Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Его передали полиции. Возбуждено уголовное дело о разбое.