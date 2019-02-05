В Мелеузе задержали мужчину напавшего с ножом на продавца магазина
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В Башкирии росгвардейцы с поличным задержали мужчину, напавшего на продавца магазина с ножом. Инцидент произошел накануне вечером, 4 февраля, в городе Мелеузе. На пункт централизованной охраны поступил сигнал тревоги. Нападение на продавца произошло в 31 микрорайоне города.
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Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель. Его передали полиции. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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