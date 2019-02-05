Стал известен источник отравления школьников в ресторане «Ассорти» отеля «Амакс» в Уфе

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ сообщил о завершении расследования о массовом отравлении школьников в ресторане «Ассорти» отеля «Амакс».



Результаты лабораторных исследований нашли несколько объяснений случившемуся. Во-первых, пять продуктов кухни не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В них обнаружили бактерии колиформы – кишечной палочки, наличие которой абсолютно недопустимо. Во-вторых, один из сотрудников ресторана «Ассорти» также являлся носителем норовирусов, в дальнейшем найденных у отравившихся посетителей.Октябрьский суд 28 января принял решение об административных правонарушениях, за которые ответственным назначено юрлицо ресторана, а также три должностных лица. Помимо этого, деятельность «Ассорти» приостановлена на 60 суток.Напомним, об отравлении школьников стало известно 23 января. Сначала было госпитализировано трое детей, которые приехали в Уфу на региональный этап всероссийской олимпиады по биологии. Позже стало известно 13 человек, среди них один взрослый. Все они проживали в турист-отеле «Амакс».