Стал известен источник отравления школьников в ресторане «Ассорти» отеля «Амакс» в Уфе
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Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ сообщил о завершении расследования о массовом отравлении школьников в ресторане «Ассорти» отеля «Амакс».
Октябрьский суд 28 января принял решение об административных правонарушениях, за которые ответственным назначено юрлицо ресторана, а также три должностных лица. Помимо этого, деятельность «Ассорти» приостановлена на 60 суток.
Напомним, об отравлении школьников стало известно 23 января. Сначала было госпитализировано трое детей, которые приехали в Уфу на региональный этап всероссийской олимпиады по биологии. Позже стало известно 13 человек, среди них один взрослый. Все они проживали в турист-отеле «Амакс».
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