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Жителю Башкирии дали 7 лет колонии за участие в террористической организации

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Жителю Башкирии дали 7 лет колонии за участие в террористической организации

Приволжский окружной суд вынес приговор жителю республики, обвиненному в организации деятельности террористической организации и участие в ней. Уголовное дело возбуждено в 2017 году сотрудниками управления ФСБ по Башкортостану.

По материалам следствия, мужчина в 2015 году вступил в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Сибае, специализируясь на занятиях по изучению идеологии с новыми членами организации. Главной целью экстремистов являлось установление всемирного халифата, включающего в себя и территорию Башкирии.

Во время обысков в его дома правоохранители нашли запрещенную литературу, входящую в федеральный список экстремистских материалов, а также агитационные материалы, которые члены ячейки использовали для вербовки новых соратников.

Пресс-служба УФСБ по Башкортостану сообщила, что фигурант дела полностью признал свою вину, раскаялся и заявил о выходе из запрещенной организации. Кроме того, он заключил досудебное соглашение со следствием и активно помогал стражам порядка «выйти» на других участников террористической организации. С учетом смягчающих обстоятельства суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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