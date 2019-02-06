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В Салаватском районе, благодаря пожарному извещателю, спаслась многодетная семья

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе, благодаря пожарному извещателю, спаслась многодетная семья

В деревне Шарипово Салаватского района Башкортостана ночью 5 февраля 2019 года в доме многодетной семьи сработал пожарный извещатель. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в момент возникновения пожара в доме находилась женщина с пятью несовершеннолетними детьми.

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По словам женщины, всё произошло в третьем часу ночи.

«В доме все мирно спали. Беды никто не ждал. Всё произошло внезапно. Почувствовала запах дыма и услышала громкий сигнал пожарного извещателя. Сразу пошла к детям. В считанные секунды мы собрались и покинули дом и уже на улице увидели, что к дому подъезжают сотрудники МЧС. Самое главное — мы все живы, никто не пострадал, дом в порядке», — сообщила многодетная мать.

По данным МЧС Башкирии, в результате пожара огнем незначительно поврежден дощатый пол на площади 2 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в течение 10 минут.
«Согласно статистике, при пожаре люди чаще всего погибают от отравления продуктами горения, не сумев вовремя отреагировать на начинающийся пожар. Помочь избежать трагедии могут установленные в доме пожарные извещатели. Они вовремя оповестят жителей об угрозе пожара», — отметили в ведомстве.

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