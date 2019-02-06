В Аургазинском районе в ДТП с участием ехавших попутно авто пострадала пожилая женщина
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Столкновение двух легковых автомобилей произошло вчера днем в Аургазинском районе на 79 км автодороги Уфа-Оренбург. Как сообщили в УГИБДД МВД пол Башкирии, в аварии пострадала пожилая женщина — пассажирка одной из машин.
В результате дорожного происшествия 70-летняя пассажирка "Chevrolet" получила травмы.
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