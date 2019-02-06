В Аургазинском районе в ДТП с участием ехавших попутно авто пострадала пожилая женщина

Столкновение двух легковых автомобилей произошло вчера днем в Аургазинском районе на 79 км автодороги Уфа-Оренбург. Как сообщили в УГИБДД МВД пол Башкирии, в аварии пострадала пожилая женщина — пассажирка одной из машин.



По данным полиции, 25-летний житель Стерлитамака, двигаясь за рулём "Chevrolet Lanos" в направлении Оренбурга, столкнулся с попутной "Ладой Гранта", сообщает Новости Башкирии сегодня В результате дорожного происшествия 70-летняя пассажирка "Chevrolet" получила травмы.