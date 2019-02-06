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В Аургазинском районе в ДТП с участием ехавших попутно авто пострадала пожилая женщина

Добавлено: 06.02.19
Просмотров: 121
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе в ДТП с участием ехавших попутно авто пострадала пожилая женщина

Столкновение двух легковых автомобилей произошло вчера днем в Аургазинском районе на 79 км автодороги Уфа-Оренбург. Как сообщили в УГИБДД МВД пол Башкирии, в аварии пострадала пожилая женщина — пассажирка одной из машин.

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По данным полиции, 25-летний житель Стерлитамака, двигаясь за рулём "Chevrolet Lanos" в направлении Оренбурга, столкнулся с попутной "Ладой Гранта", сообщает Новости Башкирии сегодня.

В результате дорожного происшествия 70-летняя пассажирка "Chevrolet" получила травмы.

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