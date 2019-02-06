В Башкирии за взяточничество задержана сотрудница Госкомитета Башкирии по тарифам

Следственный комитет по РБ расследует уголовное дело в отношении 56-летней сотрудницы Государственного комитета республики по тарифам. Женщина трудилась на посту начальника отдела контроля исполнения тарифов. По версии следствия, она брала денежные вознаграждения за недостоверные данные в официальных документах.

— В ходе осмотра служебного кабинета подозреваемой были обнаружены полученные денежные средства. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба СК по Башкирии, в декабре прошлого года подозреваемая проводила проверку в электросетевой компании. Она выявила нарушения в обоснованности расходов и других показателей. Директор организации предложил решить вопрос мирным способом с помощью денег. Он предложил ей взятку в размере 70 тысяч рублей за невнесение в акт проверки выявленных нарушений. Подозреваемая была поймана с поличным во взяточничестве сотрудниками правоохранительных органов.