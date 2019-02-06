В Башкирии за взяточничество задержана сотрудница Госкомитета Башкирии по тарифам
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Следственный комитет по РБ расследует уголовное дело в отношении 56-летней сотрудницы Государственного комитета республики по тарифам. Женщина трудилась на посту начальника отдела контроля исполнения тарифов. По версии следствия, она брала денежные вознаграждения за недостоверные данные в официальных документах.
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— В ходе осмотра служебного кабинета подозреваемой были обнаружены полученные денежные средства. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в ведомстве.
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