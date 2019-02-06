В Чекмагушевском районе на трассе опрокинулся бензовоз

Авария произошла в среду, шестого февраля, в Чекмагушевском районе республики. Фотографии с места аварии попали в социальные сети.



Как видно на фотографиях, бензовоз опрокинулся в кювет. Судя по снимкам, взрыва или возгорания не последовало. По словам очевидцев, из-за ДТП на дороге в обе стороны скопилась большая пробкаСейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.