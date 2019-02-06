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В Чекмагушевском районе на трассе опрокинулся бензовоз

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
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В Чекмагушевском районе на трассе опрокинулся бензовоз

Авария произошла в среду, шестого февраля, в Чекмагушевском районе республики. Фотографии с места аварии попали в социальные сети.

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Как видно на фотографиях, бензовоз опрокинулся в кювет. Судя по снимкам, взрыва или возгорания не последовало. По словам очевидцев, из-за ДТП на дороге в обе стороны скопилась большая пробка

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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