В Чекмагушевском районе на трассе опрокинулся бензовоз
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Авария произошла в среду, шестого февраля, в Чекмагушевском районе республики. Фотографии с места аварии попали в социальные сети.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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