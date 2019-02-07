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В Стерлитамаке мужчина разбился насмерть упав с 8 этажа

Добавлено: 07.02.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке мужчина разбился насмерть упав с 8 этажа

Вчера в Стерлитамаке произошло ЧП. Инцидент случился около 13:00 в микрорайоне "Лазурный". Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде дома.

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Мужчина упал с 8 этажа жилого дома №12 на улице Хвойная. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, тело мужчины было обнаружено спустя 7 часов.

В настоящее время проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Интернет.

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