В Стерлитамаке мужчина разбился насмерть упав с 8 этажа

Вчера в Стерлитамаке произошло ЧП. Инцидент случился около 13:00 в микрорайоне "Лазурный". Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде дома.



Мужчина упал с 8 этажа жилого дома №12 на улице Хвойная. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, тело мужчины было обнаружено спустя 7 часов.В настоящее время проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Фото: Интернет.