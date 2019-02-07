В Стерлитамаке мужчина разбился насмерть упав с 8 этажа
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Вчера в Стерлитамаке произошло ЧП. Инцидент случился около 13:00 в микрорайоне "Лазурный". Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде дома.
В настоящее время проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Интернет.
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