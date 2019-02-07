Уфимку уволили с работы пока она проходила медосмотр по беременности

Уфимке Лиане Кутлияровой оставалось три недели до выхода в декретный отпуск. Она работала в местном супермаркете и решила пройти обязательный медосмотр в больнице. Однако, по словам женщины, ее руководитель посчитала, что она прогуляла три дня и уволила ее. Об этом Лиана сообщила телеканалу «Вся Уфа». Как призналась уфимка, директор магазина не приняла справку о медосмотре и потребовала больничный. После и вовсе решила уволить.

— После этих трех дней она пришла и предоставила справку, И вот тогда мы узнали, что она беременна. Но прогулы у нее были и до этого. Саму справку о прохождении медосмотра мы отправили в юротдел, там будут разбираться. Если она беременна, то ее, конечно, восстановят, — объяснила директор Айгуль Леонтьева.

— Она заявила, что справка о медосмотре недействительна, нужен больничный. Три пропущенных дня она засчитала как три прогула и уволила меня по статье. Причем написала мне все это по мессенджеру, а не сказала лично, — поделилась Лиана Кутлиярова.По словам начальницы девушки, Лиана не сообщала руководству о своем положении. Работу она прогуливала и до инцидента. Это и стало причиной расторжения контракта. Если беременность девушки подтвердиться, то ее вернут на работу.Лиана Кутлиярова обратилась в Гострудинспекцию Башкирии. По признанию специалистов, беременные имеют право не брать больничный для прохождения медосмотра. Для этого хватит и справки. Помимо всего, поход по врачам является уважительной причиной прогула на работе.