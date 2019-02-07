В Стерлитамакском районе водитель грузовика наехал на пешехода

В Стерлитамакском районе 21-летний житель Пермского края за рулем «Газели» совершил наезд на 36-летнего жителя Ишимбая. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщает Управление ГИБДД по Башкирии.



Со слов водителя, мужчина стоял на краю дороги лицом к направлению движения. Пешеход был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. По факту ДТП начато расследование.