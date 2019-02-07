В Зианчуринском районе в результате лобового столкновения грузовик смял легковушку
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Вечером 6 февраля в Зианчуринском районе лоб в лоб столкнулись грузовик МАЗ и «Opel Astra». Авария произошла на 246 км автодороги Магнитогорск-Ира.
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Всего 6 февраля на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы.
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