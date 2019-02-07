В Зианчуринском районе в результате лобового столкновения грузовик смял легковушку

Вечером 6 февраля в Зианчуринском районе лоб в лоб столкнулись грузовик МАЗ и «Opel Astra». Авария произошла на 246 км автодороги Магнитогорск-Ира.



За рулем грузовой машины находился 32-летний житель Саратовской области. Иномаркой управлял 31-летний дюртюлинец. Удар смял легковой автомобиль и оказался столь мощным, что пассажир, 19-летний житель Гафурийского района, погиб на месте. Водитель грузовика госпитализирован. Начато разбирательство.Всего 6 февраля на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы.