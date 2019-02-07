Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы, загремел в карцер
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Экс-полицейский, обвиняемый в изнасиловании 23-летней дознавательницы полиции, теперь уже тоже бывшей, попал в карцер. Новые подробности пребывания за решеткой фигуранта громкого уголовного дела рассказал источник, близкий к следствию.
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Выглядит, со слов информатора, Яромчук неважно. Не так давно 31-летний мужчина почувствовал себя плохо и упал в обморок. Врачи 21-й городской больницы назначили ему обследование, на МРТ выявили новообразование.
— Сейчас ему нужна биопсия, чтобы понять, злокачественное новообразование или нет, но его не выпускают, — рассказал информатор.Громкий секс-скандал разгорелся осенью прошлого года, когда молодая сотрудница отдела полиции по Уфимскому району написала заявление на своего начальника и двух его высокопоставленных коллег. Бумага легла на стол следователя наутро после того, как девушка вместе с мужчинами выпивала в отделении после его закрытия. Мужчин сразу же уволили из органов, девушку — после выхода с больничного. Расследование уголовного дела займет не один месяц. Пока же фигурантам из раза в раз продлевают арест.
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