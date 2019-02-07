Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы, загремел в карцер

Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы, загремел в карцер

Добавлено: 07.02.19
Просмотров: 109
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Павел Яромчук, обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы, загремел в карцер

Экс-полицейский, обвиняемый в изнасиловании 23-летней дознавательницы полиции, теперь уже тоже бывшей, попал в карцер. Новые подробности пребывания за решеткой фигуранта громкого уголовного дела рассказал источник, близкий к следствию.

Изнасилованная дознаватель из Уфы потребовала 100 млн рублей компенсации с каждого обвиняемого

Читайте также:

Изнасилованная дознаватель из Уфы потребовала 100 млн рублей компенсации с каждого обвиняемого
— Вчера Павла Яромчука сунули в карцер, написали на него заявление. Ездили в изолятор временного содержания, и, когда возвращались, сцепился с конвоем. Слово за слово, вот и оказался в комнатушке полтора на два метра с голым полом, — поделился источник.

Выглядит, со слов информатора, Яромчук неважно. Не так давно 31-летний мужчина почувствовал себя плохо и упал в обморок. Врачи 21-й городской больницы назначили ему обследование, на МРТ выявили новообразование. 
— Сейчас ему нужна биопсия, чтобы понять, злокачественное новообразование или нет, но его не выпускают, — рассказал информатор.
Громкий секс-скандал разгорелся осенью прошлого года, когда молодая сотрудница отдела полиции по Уфимскому району написала заявление на своего начальника и двух его высокопоставленных коллег. Бумага легла на стол следователя наутро после того, как девушка вместе с мужчинами выпивала в отделении после его закрытия. Мужчин сразу же уволили из органов, девушку — после выхода с больничного. Расследование уголовного дела займет не один месяц. Пока же фигурантам из раза в раз продлевают арест.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен
Общество
Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен
Криминалисты взяли новые пробы для экспертизы по делу об изнасиловании дознавателя из Уфы
Происшествия
Криминалисты взяли новые пробы для экспертизы по делу об изнасиловании дознавателя из Уфы
Жена подозреваемого в изнасиловании дознавателя из Уфы полицейского верит в его невиновность
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дознавателя из Уфы полицейского верит в его невиновность
Групповое изнасилование в Уфе прокомментировала адвокат пострадавшей
Происшествия
Групповое изнасилование в Уфе прокомментировала адвокат пострадавшей
В деле о групповом изнасиловании в Уфе появилась взятка на 20 млн рублей
Происшествия
В деле о групповом изнасиловании в Уфе появилась взятка на 20 млн рублей
Павел Яромчук, подозреваемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе, потребовал провести допрос на полиграфе
Происшествия
Павел Яромчук, подозреваемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе, потребовал провести допрос на полиграфе
У отца изнасилованной в Уфе дознавательницы зафиксировали предынфарктное состояние
Происшествия
У отца изнасилованной в Уфе дознавательницы зафиксировали предынфарктное состояние
В Башкирии арестовали бывших сотрудников полиции, по подозрению в изнасиловании дознавателя
Происшествия
В Башкирии арестовали бывших сотрудников полиции, по подозрению в изнасиловании дознавателя
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: