В Альшеевском районе пятиклассник избил свою одноклассницу
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Неприятный инцидент произошел в селе Раевском в Альшеевском районе Башкирии накануне, 6 февраля. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на школьном дворе пятиклассник избил 11-летнюю девочку, которая учится с ним в одном классе.
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- По предварительным данным, вчера между двумя учениками 5 класса во время игры в школьном дворе произошел конфликт. В результате мальчик несколько раз ударил девочку, причинив ей телесные повреждения. В настоящее время полиция проводит проверку. Родители школьника будут привлечены к установленной законом ответственности, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
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