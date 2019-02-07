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В Альшеевском районе пятиклассник избил свою одноклассницу

Добавлено: 07.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе пятиклассник избил свою одноклассницу

Неприятный инцидент произошел в селе Раевском в Альшеевском районе Башкирии накануне, 6 февраля. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на школьном дворе пятиклассник избил 11-летнюю девочку, которая учится с ним в одном классе.

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В результате пострадавшая попала в центральную районную больницу – по словам близких, у нее сотрясение головного мозга, ушибы, рассечена губа. 

-  По предварительным данным, вчера между двумя учениками 5 класса во время игры в школьном дворе произошел конфликт. В результате мальчик несколько раз ударил девочку, причинив ей телесные повреждения. В настоящее время полиция проводит проверку. Родители школьника будут привлечены к установленной законом ответственности, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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