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В Аургазинском районе из-за халатности врачей погибла девочка

Добавлено: 08.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе из-за халатности врачей погибла девочка

В Аургазинском районе Башкирии возбудили уголовное по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками районной больницы, причинивших смерть по неосторожности несовершеннолетнему лицу

По версии следствия, несколько дней назад 16-летняя девочка из села Тряпино Аургазинского района почувствовала себя плохо, фельдшер отправила ее на прием к врачу-педиатру в Толбазинскую Центральную районную больницу.

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В ЦРБ врачи поставили юной пациентки диагноз и выписали лекарства. Дома девочке лучше не становилось. Фельдшер делала ей уколы по назначению врача, но состояние только ухудшалось. Обеспокоенные родители обратились на станцию скорой помощи села Толбазы с заявкой для вызова скорой помощи. Однако медицинского транспорта они так и не дождались. Фельдшеры ссылались на то, что нет свободных машин скорой помощи.

Родители на личной машине повезли дочь в в Толбазинскую Центральную районную больницу, но не успели. По дороге девочка скончалась.

Родители девочки также утверждают, что до этого просили педиатра госпитализировать дочь, но снова получили отказ – мол, в отделении нет свободных мест в педиатрическом отделении, лечитесь дома.

В настоящее время правоохранители отрабатывают все версии трагедии. Причина гибели ребенка уточняется. Ход и результаты расследования этого дела взяты на особый контроль прокуратуры Аургазинского района.

Кроме того, в рамках данной проверки будет дана юридическая оценка фактам смерти в текущем году малолетнего ребенка 18 месяцев от роду, а также пенсионера, причиной смерти которых, возможно, стало ненадлежащее оказание помощи медицинскими работниками больницы.

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