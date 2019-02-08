В Аургазинском районе из-за халатности врачей погибла девочка
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В Аургазинском районе Башкирии возбудили уголовное по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками районной больницы, причинивших смерть по неосторожности несовершеннолетнему лицу
По версии следствия, несколько дней назад 16-летняя девочка из села Тряпино Аургазинского района почувствовала себя плохо, фельдшер отправила ее на прием к врачу-педиатру в Толбазинскую Центральную районную больницу.
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Родители на личной машине повезли дочь в в Толбазинскую Центральную районную больницу, но не успели. По дороге девочка скончалась.
Родители девочки также утверждают, что до этого просили педиатра госпитализировать дочь, но снова получили отказ – мол, в отделении нет свободных мест в педиатрическом отделении, лечитесь дома.
В настоящее время правоохранители отрабатывают все версии трагедии. Причина гибели ребенка уточняется. Ход и результаты расследования этого дела взяты на особый контроль прокуратуры Аургазинского района.
Кроме того, в рамках данной проверки будет дана юридическая оценка фактам смерти в текущем году малолетнего ребенка 18 месяцев от роду, а также пенсионера, причиной смерти которых, возможно, стало ненадлежащее оказание помощи медицинскими работниками больницы.
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