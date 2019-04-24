В Башкирии создается государственно автономное учреждение "Молочная кухня"
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Радий Хабиров подписал указ о создании организации. Документ сегодня опубликовали на портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.
В указе прописано, что до 1 июля правительство Башкортостана должно подготовить все документы для регистрации учреждения, определить объемы и источник финансирования. Напомним, в башкирской столице молочная кухня очень востребована. Продукцию ежемесячно получают около двух тысяч детей из малообеспеченных семей. Радий Хабиров принял решение распространить опыт Уфы на всю республику.
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