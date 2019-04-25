Советы по выбору кагора

Кагор - это вино, которое изначально пришло в Россию из Франции, но с тех пор так изменилось, что ничего общего с французским кагором (а точнее каором) не имеет. Кагоh - это единственное вино, которое считается пригодным для церковных отправлений, он применяется в таинстве Святого Причастия.



Данное исследование проводилось в рамках независимой экспертизы качества и безопасности товаров. Образцы для проверки закупали непосредственно в магазинах, в соответствии с ГОСТ Р 58185-2018. В целях обеспечения объективности и непредвзятости экспертизы образцы продукции обезличиваются и кодируются согласно ГОСТ Р 54888-2011.



Какой Кагор проверил Росконтроль

В тесте Росконтроля участвовали два заморских гостя: греческий «Кагор со святой горы Афон», испанский Altra Terra и три российских вина «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный», завода «Надежда».



Как проверяли?

Всего продукция исследовалась более чем по 20 параметрам. Основными задачами экспертизы были: подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции.



Мышьяк не обнаружен

Исследования безопасности проверенных образцов обнадеживают. Если не брать во внимание факт, что употребление любых алкогольных напитков способно нанести вред здоровью, проверенный кагор соответствует требованиям безопасности. Во всех образцах найден свинец, но в количествах, не превышающих допустимый уровень. Кадмий, ртуть и мышьяк не обнаружены.



Сверим градус

«Градус» один из главных показателей любого алкогольного напитка. Самый «слабый» кагор Altra Terra (15%), все остальные вина имеют примерно одинаковую крепость — чуть больше 16%.



Иногда для достижения необходимой крепости производители добавляют в вино спирт невиноградного происхождения. Это не запрещено, но должно быть указано на этикетке.



Этиловый спирт заявлен в маркировке двух проверенных Росконтролем образцов - «Массандра» и «Солнечная долина». У кагора, произведенного на винзаводе «Надежда» в маркировке ничего про невиноградный спирт нет, но незначительная примесь его в вине присутствует. В греческом и испанском кагоре содержится только виноградный спирт.



Спирт невиноградного происхождения добавляют, так как он дешевле в производстве. Практически во все "наши" креплёные вина всегда добавляли спирт-ректификат, полученный из самого дешёвого сырья. Это отражается в первую очередь на вкусе. Если процедура соединения сусла со спиртом происходила "на скорую руку", то в аромате можно услышать «спиртуозность», вместо ягодных оттенков, а также горечь. Только с возрастом спирт начинает интегрироваться в структуру напитка и получается приемлемый баланс.



Незаменимый компонент

В маркировке всех образцов указано наличие диоксида серы. Поскольку этот консервант имеет свойство вызывать аллергическую реакцию у отдельных лиц, о его присутствие в составе любого продукта писать обязательно.

Во всех образцах концентрация диоксида серы находится на допустимом уровне. Больше всего в вине «Кагор со святой горы Афон», меньше всего в Altra Terra.



Елена Менячихина, специалист экспертного центра Союза потребителей, «Росконтроль»: «Чтобы выбрать вино с минимальным количеством диоксида серы, следует помнить о следующем: сульфитов меньше в красных винах, поскольку благодаря высокому содержанию танинов им требуется минимум консервантов. Больше всего серы добавляют в сладкие и полусладкие вина, чтобы остановить их брожение. В винах с винтовой пробкой меньше консервантов, чем в напитках с классической (корковой) пробкой. И, если у вас непереносимость сульфитов, лучше не покупать вина из регионов, где поблизости находятся вулканы, так как почва местных виноградников богата серой.



А теперь о вкусе

К органолептическим показателям проверенного вина у экспертов замечаний не возникло. У них гармоничный, характерный для кагора вкус, чистый развитый букет и красивый темно-гранатовый цвет.



Стоит отметить, что, хотя традиционно кагор делают из винограда сорта Каберне-совиньон, лишь одно проверенное вино изготовлено именно из него. Это «Кагор со Святой горы Афон».



В описании кагора, изготовленного на винзаводе «Надежда», сорт винограда и вовсе не указан. Написано лишь, что он изготовлен из виноматериала ликерного. С точки зрения выбора, это скорее минус вина, ведь то, из чего именно изготовлен данный кагор остается за кадром.



И напоследок еще об одном важном показателе, который влияет на вкус вина — это массовая концентрация летучих кислот. При микробиальных заболеваниях вин, в частности уксусном скисании и плесеневых заболеваниях, их количество может значительно увеличиваться, что негативно влияет на органолептические качества продукции. Больше всего летучих кислот в кагоре «Массандра». Меньше всего в «Солнечной долине» и Altra Terra.



Несмотря на различия в происхождении, нюансы изготовления и виды использованного винограда, все образцы соответствуют обязательным требованиям и могут быть рекомендованы к покупке. Какое именно вино больше понравится вам, определит только дегустация. Главное — не увлекаться!



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