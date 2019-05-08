В Башкирии сотрудники Роспотребнадзора обнаружили опасные овощи

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о результатах проверок за оборотом овощной продукции. Известно, что были выявлены нарушения, сообщает сайт Newsbash.ru.



«За оборот овощной продукции, не отвечающей требованиям Технических регламентов Таможенного союза, с признаками недоброкачественности, без маркировки, наличие которой предусмотрено, законодательством, без документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза на должностные, юридические лица наложено 13 штрафов на общую сумму 94,0 тыс. рублей, забраковано 25 партии овощной продукции общим весом 151 килограмм», – сообщили в башкирском главке роспотребнадзора.

Всего, по данным ведомства, в первом квартиле 2019 года проверили 138 субъектов, 98 из них с лабораторным контролем.Всего исследована 251 проба овощей по санитарно-химическим показателям. 216 из них проверили на содержание нитратов, в 123 случаях на пестициды.Сообщается, что 4 пробы не соответствовали требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции» по содержанию нитратов.