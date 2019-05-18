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В июне в Башкирии пройдет выездной форум операторов школьного питания

Добавлено: 18.05.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В июне в Башкирии пройдет выездной форум операторов школьного питания

Этим летом в Башкирии проведут выездной форум операторов школьного и детсадовского питания, где предприятия, снабжающие едой детские учреждения, продемонстрируют свою продукцию и поделятся положительным опытом, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

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Необходимость такого собрания возникла из-за многочисленных жалоб родителей на качество «кормежки» детей. При том, что горячее питание в республике получают только 73 процента всех ребят, посещающих образовательные заведения. Всего в республике действуют 115 операторов питания, работающих на основе аутсорсинга, но некоторые детсады и школы кормят себя сами. Но все организаторы детского питания действуют без каких-либо критериев и ограничений. Межведомственная рабочая группа министерства образования РБ выяснила, что в городах и районах региона существенно разнятся цены на школьное питание. Например, разброс стоимости завтрака может составлять от 12 до 61 рубля, а обеда - от 20 до 68 рублей.


- Отсутствие единой системы питания затрудняет контроль качества предоставляемых услуг, - полагает министр образования РБ Айбулат Хажин. - Это приводит к снижению качества питания школьников, скудному, однообразному меню, низкому качеству закупаемого сырья.
– Безусловно, качество школьного питания требует улучшений, - согласился временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на «Образовательном часе». где обсуждалась эта проблема. - Над этим нужно работать, и потенциал для роста у нас есть. Важно понимать, что эта тема носит исключительно важный характер, потому что напрямую касается здоровья нации.
Руководитель региона обратил внимание, что операторы питания, работающие на основе аутсорсинга, представляют малый и средний бизнес. Многие из них ответственно подходят к своей работе, демонстрируя положительные примеры организации горячего питания.
– Наша задача – поддержать тех операторов, которые готовы с нами работать. Мы хотим, чтобы они стали нашими партнёрами, – подчеркнул врио главы Башкортостана, предложив провести в июне на базе одной из школ республики выездной форум операторов питания с изучением позитивного опыта и демонстрацией продукции.

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