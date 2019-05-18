В июне в Башкирии пройдет выездной форум операторов школьного питания
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Этим летом в Башкирии проведут выездной форум операторов школьного и детсадовского питания, где предприятия, снабжающие едой детские учреждения, продемонстрируют свою продукцию и поделятся положительным опытом, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
- Отсутствие единой системы питания затрудняет контроль качества предоставляемых услуг, - полагает министр образования РБ Айбулат Хажин. - Это приводит к снижению качества питания школьников, скудному, однообразному меню, низкому качеству закупаемого сырья.
– Безусловно, качество школьного питания требует улучшений, - согласился временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на «Образовательном часе». где обсуждалась эта проблема. - Над этим нужно работать, и потенциал для роста у нас есть. Важно понимать, что эта тема носит исключительно важный характер, потому что напрямую касается здоровья нации.Руководитель региона обратил внимание, что операторы питания, работающие на основе аутсорсинга, представляют малый и средний бизнес. Многие из них ответственно подходят к своей работе, демонстрируя положительные примеры организации горячего питания.
– Наша задача – поддержать тех операторов, которые готовы с нами работать. Мы хотим, чтобы они стали нашими партнёрами, – подчеркнул врио главы Башкортостана, предложив провести в июне на базе одной из школ республики выездной форум операторов питания с изучением позитивного опыта и демонстрацией продукции.
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