В ряде районов Башкирии в рамках нацпроекта "Здоровье" решат проблему с питьевой водой

В Башкирии в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» разработан проект Региональной программы повышения качества питьевого водоснабжения, сообщает сайт Newsbash.ru.





Уточняется, что в регионе проведена инвентаризация систем централизованного водоснабжения, по итогам которой определены населенные пункты с питьевой водой, не соответствующей требованиям качества.

«Чтобы решить проблемы в Башкирии планируется построить и отремонтировать 29 объектов водоснабжения: в Альшеевском, Баймакском, Бижбулякском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Давлекановском, Иглинском, Калтасинском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Стерлитамакском, Уфимском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском районах и в Стерлитамаке. Качество воды из систем центрального водоснабжения в этих населенных пунктах не всегда соответствует нормативным требованиям», - говорится в сообщении.