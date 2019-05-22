В Башкирии из-за дефицита резко подорожал лук-севок

С прилавков республики пропал лук для посева. Дефицит вызван неурожаем в прошлом году. Как говорят эксперты, это проблема всероссийского масштаба. Цены на лук-севок взлетели в десятки раз, а это, в свою очередь, грозит подорожанием овоща, сообщает сайт Newsbash.ru.

- В прошлом году лука было полно, а в этом, надо же, нету ничегошеньки. Даже продаж в мае месяце и то нету. Продавали по 100 рублей, а сейчас по 700. Это куда дело годится?

В этом году Валентине Нечаевой пришлось одолжить у соседей несколько луковиц для посадки. В магазинах найти лук-севок ей не удалось. А цены на оптовых базах поднялись в десятки раз.Чтобы засеять всего три грядки, рассказывает соседка Валентины — Людмила Запорожец — ей нужно около 2 килограммов севка. Раньше на это уходило 200 рублей, а теперь 2 тысячи.



Людмила Запорожец, садовод:



- Эта цена для меня, конечно, неподъемная, и по выходу это будет очень дорогой лук. Скорее всего, будем покупать уже готовый лук, когда он пойдет уже в продажу осенью.

- А что так дорого, правда? -Это ещё дешево, другие рынки по 1500 продают - Чем такое покупать, лучше осенью мешок по 14-15 рублей купить на всю зиму.

- Неурожай был по всей России. Так совпало, что неурожай был и в Голландии, откуда поступали поставки, когда были перебои с российским севком в прошлые годы.

Лука-севка сегодня практически нет в специализированных магазинах для садоводов. Отсутствует он и на прилавках рынков и овощебаз. Но мы все-таки нашли пару торговых точек, где лук продают. Цены и в правду заоблачные — доходят до тысячи рублей.И это при том, что килограмм уже, так сказать, готового к употреблению репчатого лука, стоит всего 45 рублей. По словам директора одного из садоводческих магазинов, дефицит на посадочный материал возник из-за плохого урожая культуры в прошлом году. Ситуация беспрецедентная. Проблема коснулась не только отечественного сельского хозяйства, но и зарубежных стран.

Цены на семенную продукцию пока не изменились. Килограмм так называемой «чернушки» можно купить за 300 рублей. Однако выращивать репчатый лук, что называется, «с нуля», нужно в среднем два года.



У садоводов есть свои хитрости. К примеру, можно приобрести семена особых однолетних сортов лука. Сами овощи, конечно, будут в два раза меньше, но зато уже через три месяца можно собирать урожай.



В россельхозцентре пытаются понять, с чем связаны гигантские потери урожая. Обеспокоенные садоводы отправляют специалистам большое количество растений на анализ, в надежде, получить ответ на этот вопрос.



Диана Уразбахтина, заведующая технолого-аналитической лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ:



- Неурожай лука-севка, в первую очередь, связан с заморозками, которые повлияли на всходы растений. Дождливое лето прошлого года спровоцировало бактериальную гниль, из-за этого лук — севок у производителя плохо перезимовал.

По прогнозам экспертов, в связи с такими ценами на посадочный материал, осенью в магазинах может подорожать и репчатый лук. Но, скорее всего, повышение цен все будет незначительным. А уже в следующем году «севок» садоводы смогут купить по привычной цене.