В Башкирии специалисты забраковали 3 вида минеральной воды
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В Башкирии проверили качество минеральной питьевой воды в бутылках. В поле зрения экспертов попали 28 образцов бутилированной минеральной питьевой воды, закупленных в торговых сетях республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
По сообщению ГКУ «Испытательный центр», 25 образцов соответствуют требованиям стандартов по всем видам испытаний: физико-химическим (минерализация, химический состав), по органолептическим (внешний вид, цвет, прозрачность, вкус и запах) и др.
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