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В Башкирии специалисты забраковали 3 вида минеральной воды

Добавлено: 23.05.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В Башкирии специалисты забраковали 3 вида минеральной воды

В Башкирии проверили качество минеральной питьевой воды в бутылках. В поле зрения экспертов попали 28 образцов бутилированной минеральной питьевой воды, закупленных в торговых сетях республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

По сообщению ГКУ «Испытательный центр», 25 образцов соответствуют требованиям стандартов по всем видам испытаний: физико-химическим (минерализация, химический состав), по органолептическим (внешний вид, цвет, прозрачность, вкус и запах) и др.

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По результатам исследования три вида минеральной питьевой воды в бутылках эксперты забраковали. Они отметили, что эти образцы не отвечают требованиям некоторых стандартов. Так, информация, предоставленная на этикетке товара, не соответствует фактическим значениям массовой концентрации отдельных элементов. У проверяющих возникли претензии к следующим образцам: питьевая артезианская негазированная вода «Волжанка», питьевая артезианская газированная вода первой категории «Мензелинка» и питьевая артезианская газированная вода первой категории «Мензелинка», ТМ «365 дней». С результатами исследования можно ознакомиться здесь.

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