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В Башкирии дети в детских лагерях могли отравиться сальмонеллой

Добавлено: 31.05.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество / Потребитель
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В Башкирии дети в детских лагерях могли отравиться сальмонеллой

В Роспотребнадзоре пресекли попытку сбыть в оздоровительные лагеря мясо, заражённое сальмонеллой. Об этом начальник ведомства заявил на заседании Правительства, посвященного вопросам обеспечения детского отдыха. Мясо должны были поставить в 3 учреждения, некоторые продукты были фальсификатом под маркой известного бренда, сообщает сайт Newsbash.ru.

Материалы переданы в полицию. Безопасность на обсуждении комиссии была ключевой темой. В этом году отдыхать будут свыше 359 тысяч детей, в том числе 5 тысяч из них – в лагерях за пределами региона. И.о. заместителя премьер-министра Ленара Иванова также отметила, что нужно развивать детский отдых в самой республике. Привлекать для этого уже существующие базы отдыха, а также находить инвесторов для организации новых баз отдыха.

Ленара Иванова, и.о. заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан:

«Мы должны для себя определиться: либо мы вкладываемся, либо мы ищем людей, которые готовы в это вкладывать. Мы говорим о реальных предпринимателях, туркомпаниях, которые дозрели до каких-то реальных стационарных объектов. Чем живописнее место и лучше логистика, тем выгоднее будут вложения».

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