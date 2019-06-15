В Башкирии за неделю подорожали картофель, яблоки и морковь

Башстат опубликовал данные о средней стоимости продуктов. За неделю подорожали картофель (+5,9%), яблоки (+3,5%), морковь (+2%), сообщает сайт Newsbash.ru.



Кроме того, увеличились цены на сметану (+2,1%), риса, сосиски, сардельки (+1,9%), гречку, мороженую рыбу (+1,2%), лук (0,3%).Специалисты отмечают, что при этом снизилась стоимость капусты белокочанной (-24,5%), помидоры (-14,2%), огурцы (-4,4%), а также мяса: говядины – на 0,7%, свинины – на 0,5%, куры подешевели на 0,8%.