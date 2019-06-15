В Башкирии за неделю подорожали картофель, яблоки и морковь
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Башстат опубликовал данные о средней стоимости продуктов. За неделю подорожали картофель (+5,9%), яблоки (+3,5%), морковь (+2%), сообщает сайт Newsbash.ru.
Специалисты отмечают, что при этом снизилась стоимость капусты белокочанной (-24,5%), помидоры (-14,2%), огурцы (-4,4%), а также мяса: говядины – на 0,7%, свинины – на 0,5%, куры подешевели на 0,8%.
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