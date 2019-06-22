В селе Дмитриевка Уфимского района жители жалуются на перебои с водоснабжением

Жители села Дмитриевка Уфимского района переодически остаются без воды. По их словам, перебои водоснабжения появились в начале июня, сообщает сайт Newsbash.ru.



Без воды остаются жители четырех улиц: Луговой, Южной, Ясной и Жукова. После жалоб сельчан в социальных сетях, к ним приезжала проверка с районной администрации. В этот день и последующие 4 дня вода шла отлично, но потом снова начались перебои.В ЖЭУ сельчанам ответили, что проблемы возникли из-за того, что их трубы неправильно подведены к водонапорной башне. Однако до этого с водоснабжений у них все было нормально.