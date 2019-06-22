В селе Дмитриевка Уфимского района жители жалуются на перебои с водоснабжением
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Жители села Дмитриевка Уфимского района переодически остаются без воды. По их словам, перебои водоснабжения появились в начале июня, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ЖЭУ сельчанам ответили, что проблемы возникли из-за того, что их трубы неправильно подведены к водонапорной башне. Однако до этого с водоснабжений у них все было нормально.
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