В магазинах Башкирии настоящая молочка будет стоять на полках отдельно от ее заменителей

С 1 июля 2019 года в Башкирии изменятся правила реализации молочной продукции в магазинах. Теперь молоко и молочная продукция будут размещаться на полках отдельно от продуктов, содержащих заменители молочного жира, и иметь надпись, что его не содержат в составе, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как пояснили в Госкомитете РБ по торговле, данная мера вводится для того, чтобы упростить выбор покупателей, которые зачастую не вчитываются в то, что написано на упаковках. Добавим еще, что не каждый производитель указывает на упаковке наличие растительных жиров в составе продукта, которые увеличивают срок его хранения, но при этом уменьшают его себестоимость.

«Жители республики должны получать правдивую информацию о продукции. Они должны понимать и знать, где натуральное молоко, а где пальмовое масло, это, скажем, яд, а это можно кушать», – сказал он.

О введении изменений в продаже молочной продукции сегодня Радию Хабирову доложил и начальник управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин в ходе операвтиного совещания. Руководитель региона заметил, что о новых правилах реализации «молочки» нужно рассказать населению региона.