Россельхознадзор Башкирии предупреждает о наличии нитратов в арбузах
В арбузах на республиканских прилавках обнаружены нитраты. Это показала контрольная закупка, проведенная сотрудниками Башкирского референтного центра Россельхознадзора. Бахчевыми торгуют практически на каждом углу. Вот только не у всех продавцов есть сертификаты соответствия, поэтому нет и гарантии качества, сообщает сайт Newsbash.ru.
Найти документы или хотя бы их копии продавцу так и не удалось. Видимо хозяин ларька их не оставил – решил, что спрашивать никто не будет. Или же вовсе ведет бизнес без них. Арбузы лежат прямо на полу. Такие условия нарушают правила торговли. Аналогичная картина в другом ларьке. Документов нет. Кроме того, на большинстве плодов сомнительная пятна. Даже внешний вид уже не вызывает доверия.
На всех точках мы купили по арбузу. Теперь настало время проверить бахчевые. При этом мы решили сохранить в тайне их происхождение. Каждый из 4 арбузов получил номер. Сотрудники лаборатории не будут знать, где они были куплены, и поэтому результат исследований нельзя будет назвать предвзятым. Все плоды мы привезли в лабораторию Башкирского референтного центра Россельхознадзора.
Гульнур Максютова, ветеринарный врач лаборатории биологических испытаний Башкирского референтного центра Россельхознадзора:
Проверку не прошли образцы, купленные в ларьке и на трассе. Сейчас товар в основном из Средней Азии, там бахчевые созревают раньше. Однако это не исключает, что ягода напичкана химией. И чтобы убедиться в обратном перед покупкой лучше спросить сертификат соответствия у продавца.