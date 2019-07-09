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Россельхознадзор Башкирии предупреждает о наличии нитратов в арбузах

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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Россельхознадзор Башкирии предупреждает о наличии нитратов в арбузах

В арбузах на республиканских прилавках обнаружены нитраты. Это показала контрольная закупка, проведенная сотрудниками Башкирского референтного центра Россельхознадзора. Бахчевыми торгуют практически на каждом углу. Вот только не у всех продавцов есть сертификаты соответствия, поэтому нет и гарантии качества, сообщает сайт Newsbash.ru.

Найти документы или хотя бы их копии продавцу так и не удалось. Видимо хозяин ларька их не оставил – решил, что спрашивать никто не будет. Или же вовсе ведет бизнес без них. Арбузы лежат прямо на полу. Такие условия нарушают правила торговли. Аналогичная картина в другом ларьке. Документов нет. Кроме того, на большинстве плодов сомнительная пятна. Даже внешний вид уже не вызывает доверия.

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Приобрести арбуз решили и в одном из крупных супермаркетов столицы. Документы на бахчевую культуру товаровед нам показала сразу. Для сравнения взяли еще ягоду с торговой точки на трассе. Здесь фрукты и овощи быстро пропитываются выхлопными газами. Продавец разрезает арбуз, чтобы продемонстрировать его спелость. А это нарушает правила гигиены. Однако покупателей здесь хоть отбавляй. И вероятность купить опасный для здоровья товар их не пугает.

На всех точках мы купили по арбузу. Теперь настало время проверить бахчевые. При этом мы решили сохранить в тайне их происхождение. Каждый из 4 арбузов получил номер. Сотрудники лаборатории не будут знать, где они были куплены, и поэтому результат исследований нельзя будет назвать предвзятым. Все плоды мы привезли в лабораторию Башкирского референтного центра Россельхознадзора.
Специалисты взяли пробы мякоти с разных участков ягоды. Кстати, ближе к кожуре больше всего скапливается вредных веществ. После измельченную массу проверяют на нитраты при помощи специального раствора и селективных электродов. В течение получаса результат анализа был готов по всем образцам.

Гульнур Максютова, ветеринарный врач лаборатории биологических испытаний Башкирского референтного центра Россельхознадзора:
«Из четырех арбузов, которые поступили к нам на исследования, два имеют очень хороший результат и два положительный. То есть там присутствуют нитраты. Они очень токсичны для организма».

Проверку не прошли образцы, купленные в ларьке и на трассе. Сейчас товар в основном из Средней Азии, там бахчевые созревают раньше. Однако это не исключает, что ягода напичкана химией. И чтобы убедиться в обратном перед покупкой лучше спросить сертификат соответствия у продавца.

Автор: Эмиль БассареевВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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