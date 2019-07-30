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В Стерлитамаке "Молочная кухня» приступила к розничной продаже молочной продукции

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке "Молочная кухня» приступила к розничной продаже молочной продукции

С 29 июля недавно открытая в Стерлитамаке «Молочная кухня» приступила к розничной продаже молочной продукции. Купить молочную продукцию можно в ГАУ РБ «Молочная кухня» (ул. Артёма, 13, в здании Башкирского колледжа торговли и гостеприимства), сообщает сайт Newsbash.ru.

Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье - выходные дни. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака.

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Напомним, что цель проекта по открытию молочной кухни - обеспечить цельномолочными продуктами детей до 3-х лет из малоимущих семей из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, а также детей не льготной категории на платной основе.
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