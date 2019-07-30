В Стерлитамаке "Молочная кухня» приступила к розничной продаже молочной продукции
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С 29 июля недавно открытая в Стерлитамаке «Молочная кухня» приступила к розничной продаже молочной продукции. Купить молочную продукцию можно в ГАУ РБ «Молочная кухня» (ул. Артёма, 13, в здании Башкирского колледжа торговли и гостеприимства), сообщает сайт Newsbash.ru.
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье - выходные дни. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака.
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