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Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов

Добавлено: 31.07.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Уфа
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Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов

В Уфимском районе жители поселка Лебяжий на несколько суток остались без воды. Но даже когда ее включили, из крана полилась жидкость с черным осадком. По словам чиновников – это ил, который собирается на дне водонапорной башни. И в самое ближайшее время, представители районной администрации пообещали разобраться в проблеме, сообщает сайт Newsbash.ru.

На первый взгляд – струя чистой прозрачной воды. На деле – мутная с черным осадком. Такую не то что пить, даже руки в ней мыть не хочется, говорит Анна Кузнецова. Однако, в быту её всё равно приходится использовать.

«Вот такая у нас «хорошая» водичка. Но это еще более-менее. Вот такая вода была позавчера. Я не знаю по составу, что это. Но похоже на кофе». 
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На такой гуще остается только гадать. Процедить воду от непонятного осадка не получается. Фильтры забиваются, а бытовая техника работает на последнем издыхании. Недавно уже поменяли стиральную машину, рассказывает женщина. Теперь из строя начал выходить электрический котел.
«Он не включаются, когда нет давления. Когда включается, вся эта грязь идет в котел. Я не знаю, сколько он еще проработает, потому что посудомоечная машина работать отказалась. То есть она все – вода не идет. Все фильтра забиты», — рассказывает Анна Кузнецова.  
В этом доме, как, собственно, и в других домах поселка Лебяжий уже есть негласное правило – запасаться питьевой водой впрок. Ведь ее систематически отключают. В последний раз – на несколько суток. А когда напор из крана пошел снова – люди ужаснулись. Первыми тревогу забили жители домов по улице Цветочной. Жилищники в ответ обещали, что скоро все нормализуется. Но до сих пор ничего не изменилось.
«Воду мы оплачиваем. У нас в квитанции написано, что у нас техническая вода. Воду мы не пьем, всю привозим или чистим сами. Придумали нам какой-то график подачи воды, но он не выполняется», — сетует местная жительница Ирина Скалдина.  
Поселок снабжается водой за счет водонапорной башни емкостью 25 кубометров. И, по всей видимости, этого объема не хватает, чтобы жизненно важный ресурс бесперебойно поступал в дома местных жителей. Те, у кого есть возможность – бурят скважины на собственных участках. И, судя по предложениям, спрос на такую услугу имеется.

Вода в водонапорную башню поступает из двух скважин. И, по словам жилищников, этого не хватает. А черный осадок поднимается со дна емкости. Районной администрации о проблеме известно. И чиновники пообещали приступить ко всем необходимым работам незамедлительно.

Ильдар Хамзин, заместитель главы администрации Уфимского района по промышленности и вопросам жизнеобеспечения: 

«Сегодня тоже приняли решение, завтра водонапорную башню вскроют вычистят всю. И как нам обещал руководитель ПЖУ Нижегородское. С 9 утра он ставит буровую машину. Сегодня они там выезжали обследовали. И начинаем бурить скважину дополнительно».
Кроме того, воду отправят на экспертизу, чтобы выяснить происхождение и состав черного осадка. Все работы, пообещали в администрации, займут около двух недель. А пока жителям предлагают набраться терпения.
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