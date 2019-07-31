Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов
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В Уфимском районе жители поселка Лебяжий на несколько суток остались без воды. Но даже когда ее включили, из крана полилась жидкость с черным осадком. По словам чиновников – это ил, который собирается на дне водонапорной башни. И в самое ближайшее время, представители районной администрации пообещали разобраться в проблеме, сообщает сайт Newsbash.ru.
На первый взгляд – струя чистой прозрачной воды. На деле – мутная с черным осадком. Такую не то что пить, даже руки в ней мыть не хочется, говорит Анна Кузнецова. Однако, в быту её всё равно приходится использовать.
«Вот такая у нас «хорошая» водичка. Но это еще более-менее. Вот такая вода была позавчера. Я не знаю по составу, что это. Но похоже на кофе».
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«Он не включаются, когда нет давления. Когда включается, вся эта грязь идет в котел. Я не знаю, сколько он еще проработает, потому что посудомоечная машина работать отказалась. То есть она все – вода не идет. Все фильтра забиты», — рассказывает Анна Кузнецова.В этом доме, как, собственно, и в других домах поселка Лебяжий уже есть негласное правило – запасаться питьевой водой впрок. Ведь ее систематически отключают. В последний раз – на несколько суток. А когда напор из крана пошел снова – люди ужаснулись. Первыми тревогу забили жители домов по улице Цветочной. Жилищники в ответ обещали, что скоро все нормализуется. Но до сих пор ничего не изменилось.
«Воду мы оплачиваем. У нас в квитанции написано, что у нас техническая вода. Воду мы не пьем, всю привозим или чистим сами. Придумали нам какой-то график подачи воды, но он не выполняется», — сетует местная жительница Ирина Скалдина.Поселок снабжается водой за счет водонапорной башни емкостью 25 кубометров. И, по всей видимости, этого объема не хватает, чтобы жизненно важный ресурс бесперебойно поступал в дома местных жителей. Те, у кого есть возможность – бурят скважины на собственных участках. И, судя по предложениям, спрос на такую услугу имеется.
Вода в водонапорную башню поступает из двух скважин. И, по словам жилищников, этого не хватает. А черный осадок поднимается со дна емкости. Районной администрации о проблеме известно. И чиновники пообещали приступить ко всем необходимым работам незамедлительно.
Ильдар Хамзин, заместитель главы администрации Уфимского района по промышленности и вопросам жизнеобеспечения:
«Сегодня тоже приняли решение, завтра водонапорную башню вскроют вычистят всю. И как нам обещал руководитель ПЖУ Нижегородское. С 9 утра он ставит буровую машину. Сегодня они там выезжали обследовали. И начинаем бурить скважину дополнительно».Кроме того, воду отправят на экспертизу, чтобы выяснить происхождение и состав черного осадка. Все работы, пообещали в администрации, займут около двух недель. А пока жителям предлагают набраться терпения.
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