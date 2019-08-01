В Башкирии утверждена программа повышения качества питьевого водоснабжения

Одной из ее задач, в частности, является рост к 2024 году доли обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения населения с 87,6% до 92,5 %, сообщает сайт Newsbash.ru.





Для этого планируется построить 29 объектов водоснабжения. Они расположатся в Альшеевском, Баймакском, Бижбулякском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Давлекановском, Иглинском, Калтасинском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Стерлитамакском, Уфимском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском районах и в Стерлитамаке.

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На строительство этих объектов из федерального бюджета выделят более 4 млрд рублей. В итоге водой будет обеспечено 200 тысяч жителей из 45 населенных пунктов.