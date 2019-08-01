Где в Уфе можно получить бесплатно продукцию молочной фабрики-кухни

С 1 августа началось бесплатное обеспечение детей Уфимского района продукцией молочной фабрики-кухни, сообщили в пресс-службе Госкомторговли Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





В общей сложности продукцией будут бесплатно обеспечиваться 323 ребёнка в возрасте до трех лет из льготной категории. Кроме того, все желающие смогут приобрести продукцию молочной кухни на собственные средства.

«Обеспечение детей, проживающих в Уфимском районе, стало возможным благодаря запуску молочной фабрики-кухни детского питания в Стерлитамаке, — пояснил первый зампредседателя Госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев. — В целом, качественной и безопасной продукцией, производимой в Стерлитамаке, будут обеспечены более 2,5 тысячи детей республики.

В Уфе раздача продукции молочной кухни-фабрики производится по следующим адресам:— Молочная кухня №1 (ул. Кувыкина, д. 14/2), по средам и пятницам, с 12 до 15 часов;— Детская поликлиника №1 (ул. Правды, д. 20), по понедельникам и четвергам, с 12 до 15 часов;— Молочная кухня №2 (ул.50 лет СССР, д. 46/1), по понедельникам и четвергам, с 08.30 до 15.30;— Молочная кухня №3 (ул. Ферина, д. 12) по вторникам и пятницам, с 12 до 15 часов.