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Где в Уфе можно получить бесплатно продукцию молочной фабрики-кухни

Добавлено: 01.08.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Уфа
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Где в Уфе можно получить бесплатно продукцию молочной фабрики-кухни

С 1 августа началось бесплатное обеспечение детей Уфимского района продукцией молочной фабрики-кухни, сообщили в пресс-службе Госкомторговли Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

В общей сложности продукцией будут бесплатно обеспечиваться 323 ребёнка в возрасте до трех лет из льготной категории. Кроме того, все желающие смогут приобрести продукцию молочной кухни на собственные средства.

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«Обеспечение детей, проживающих в Уфимском районе, стало возможным благодаря запуску молочной фабрики-кухни детского питания в Стерлитамаке, — пояснил первый зампредседателя Госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев. — В целом, качественной и безопасной продукцией, производимой в Стерлитамаке, будут обеспечены более 2,5 тысячи детей республики.
В Уфе раздача продукции молочной кухни-фабрики производится по следующим адресам:
— Молочная кухня №1 (ул. Кувыкина, д. 14/2), по средам и пятницам, с 12 до 15 часов;
— Детская поликлиника №1 (ул. Правды, д. 20), по понедельникам и четвергам, с 12 до 15 часов;
— Молочная кухня №2 (ул.50 лет СССР, д. 46/1), по понедельникам и четвергам, с 08.30 до 15.30;
— Молочная кухня №3 (ул. Ферина, д. 12) по вторникам и пятницам, с 12 до 15 часов.

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