В уфимском Инорсе запустили в производство молочную кухню
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Здесь получают бесплатное питание 1500 тысячи малоимущих семей. Для тех, кто не вошел в льготную, категорию, работает магазин, где молоко, кефир и йогурт можно приобрести по доступным ценам, сообщает сайт Newsbash.ru.
На производстве выпускают молоко, кефир и творог из отборного сырья для детского питания. А также йогурты с натуральными наполнителями — черникой, клубникой и яблоком. Продукцию изготавливают по всем нормам и требованиям, каждый день новая партия молока проходит лабораторную экспертизу.
«Мы работаем согласно техническому регламенту таможенного союза. И согласно санитарным правилам На очень высоком уровне санитарный показатель обязательно безопасность молочной продукции детской. У нас требования безопасности в 2-3 раза превышают требования продукции обычных молочных заводов», - комментирует заведующая структурного подразделения молочной кухни "Центра детского и диетического питания" г. Уфы Земфира Хубкова.Молочная кухня обеспечивает бесплатным питанием 1500 тысячи малоимущих семей, из них 350 проживают рядом — в Калининском районе. Для тех, кто не вошел в категорию льготников, здесь работает магазин, где продают детское питание по доступным ценам. Постоянная покупательница Татьяна Захарова качеству молочной кухни доверяет, поэтому каждый день приходит сюда за творогом, и другие торговые точки даже не рассматривает
Глава Администрации Ульфат Мустафин отметил, что надо работать в том же направлении и развивать молочные кухни в регионе.
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