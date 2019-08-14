Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В уфимском Инорсе запустили в производство молочную кухню

В уфимском Инорсе запустили в производство молочную кухню

Добавлено: 14.08.19
Просмотров: 25
Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В уфимском Инорсе запустили в производство молочную кухню

Здесь получают бесплатное питание 1500 тысячи малоимущих семей. Для тех, кто не вошел в льготную, категорию, работает магазин, где молоко, кефир и йогурт можно приобрести по доступным ценам, сообщает сайт Newsbash.ru

На производстве выпускают молоко, кефир и творог из отборного сырья для детского питания. А также йогурты с натуральными наполнителями — черникой, клубникой и яблоком. Продукцию изготавливают по всем нормам и требованиям, каждый день новая партия молока проходит лабораторную экспертизу.  

Где в Уфе можно получить бесплатно продукцию молочной фабрики-кухни

Читайте также:

Где в Уфе можно получить бесплатно продукцию молочной фабрики-кухни
«Мы работаем согласно техническому регламенту таможенного союза. И согласно санитарным правилам  На очень высоком уровне санитарный показатель обязательно безопасность молочной продукции детской. У нас требования безопасности в 2-3 раза превышают требования продукции обычных молочных заводов», - комментирует заведующая структурного подразделения молочной кухни "Центра детского и диетического питания" г. Уфы Земфира Хубкова.  
Молочная кухня обеспечивает бесплатным питанием 1500 тысячи малоимущих семей, из них 350 проживают рядом — в Калининском районе. Для тех, кто не вошел в категорию льготников, здесь работает магазин, где продают детское питание по доступным ценам. Постоянная покупательница Татьяна Захарова качеству молочной кухни доверяет, поэтому каждый день приходит сюда за творогом, и другие торговые точки даже не рассматривает 
 
Глава Администрации Ульфат Мустафин отметил, что надо работать в том же направлении и развивать молочные кухни в регионе.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Где в Уфе можно получить бесплатно продукцию молочной фабрики-кухни
Потребитель
Где в Уфе можно получить бесплатно продукцию молочной фабрики-кухни
В Стерлитамаке "Молочная кухня» приступила к розничной продаже молочной продукции
Потребитель
В Стерлитамаке "Молочная кухня» приступила к розничной продаже молочной продукции
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
В Башкирии с 1 июля «Молочная кухня» обеспечит бесплатными молочными продуктами 15,5 тысяч детей
Потребитель
В Башкирии с 1 июля «Молочная кухня» обеспечит бесплатными молочными продуктами 15,5 тысяч детей
Стали известны пункты раздачи и продажи продукции молочной кухни в Стерлитамаке
Потребитель
Стали известны пункты раздачи и продажи продукции молочной кухни в Стерлитамаке
Жители Башкирии пожаловались на нехватку бесплатного детского питания
Общество
Жители Башкирии пожаловались на нехватку бесплатного детского питания
В Мелеузовском районе возьмутся за производство искуственного грудного молока
Экономика
В Мелеузовском районе возьмутся за производство искуственного грудного молока
Правительство Башкирии вложит 19 млн рублей в создание молочной кухни
Общество
Правительство Башкирии вложит 19 млн рублей в создание молочной кухни
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: