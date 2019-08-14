В уфимском Инорсе запустили в производство молочную кухню

Здесь получают бесплатное питание 1500 тысячи малоимущих семей. Для тех, кто не вошел в льготную, категорию, работает магазин, где молоко, кефир и йогурт можно приобрести по доступным ценам, сообщает сайт Newsbash.ru.





На производстве выпускают молоко, кефир и творог из отборного сырья для детского питания. А также йогурты с натуральными наполнителями — черникой, клубникой и яблоком. Продукцию изготавливают по всем нормам и требованиям, каждый день новая партия молока проходит лабораторную экспертизу.

«Мы работаем согласно техническому регламенту таможенного союза. И согласно санитарным правилам На очень высоком уровне санитарный показатель обязательно безопасность молочной продукции детской. У нас требования безопасности в 2-3 раза превышают требования продукции обычных молочных заводов», - комментирует заведующая структурного подразделения молочной кухни "Центра детского и диетического питания" г. Уфы Земфира Хубкова.

Молочная кухня обеспечивает бесплатным питанием 1500 тысячи малоимущих семей, из них 350 проживают рядом — в Калининском районе. Для тех, кто не вошел в категорию льготников, здесь работает магазин, где продают детское питание по доступным ценам. Постоянная покупательница Татьяна Захарова качеству молочной кухни доверяет, поэтому каждый день приходит сюда за творогом, и другие торговые точки даже не рассматриваетГлава Администрации Ульфат Мустафин отметил, что надо работать в том же направлении и развивать молочные кухни в регионе.