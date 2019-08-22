Отравление грибами: что делать в домашних условиях
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В Министерстве здравоохранения Башкортостана рассказали, что делать при отравлении грибами в домашних условиях.
По информации ведомства, в первую очередь необходима активная детоксикация, которая включает промывание желудка и прием активированного угля. И самое важное: необходимо, как можно быстрее вызвать «скорую помощь» или самостоятельно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
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«Только врач сможет назначить правильное лечение, ведь токсины различных грибов действуют на организм по-разному, значит, и универсального лечения от отравления грибами не существует. Чтобы врач смог вылечить отравление грибами, очень важно сообщить ему как можно больше информации: где вы собирали грибы, как они выглядели, как именно вы их готовили», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в министерстве сообщили, чтобы избежать отравления грибами, нужно уметь отличать ядовитые от съедобных, особенно внимательно изучив отличия тех ядовитых грибов, которые внешне похожи на съедобные.
«Никогда не употребляйте в пищу неизвестные вам или сомнительные грибы. Не затягивайте с обработкой грибов после сбора и соблюдайте все правила приготовления», — подытожили в Минздраве.
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