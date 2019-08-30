В Ишимбае открылся пункт раздачи молочной кухни
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Пункт раздачи продукции молочной кухни открылся в Ишимбае. Он расположился по улице Губкина, 36. Молоко, кефир, йогурт, творог — все это поставляется сюда из Стерлитамака два раза в неделю, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Всего в Ишимбае получают бесплатно молочную продукцию 137 детей. Все желающие ее также могут приобретать на свои средства», — сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
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