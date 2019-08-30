В Ишимбае открылся пункт раздачи молочной кухни

Пункт раздачи продукции молочной кухни открылся в Ишимбае. Он расположился по улице Губкина, 36. Молоко, кефир, йогурт, творог — все это поставляется сюда из Стерлитамака два раза в неделю, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Всего в Ишимбае получают бесплатно молочную продукцию 137 детей. Все желающие ее также могут приобретать на свои средства», — сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

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Напомним, в Башкортостане будут возрождать молочные кухни. Летом 2019 года в Стерлитамаке открылось производство, которое теперь обеспечивает детей всей южной зоны республики. В ближайшей перспективе — создание аналогичных производств по всему региону.