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Какие документы нужны, чтобы бесплатно получить молочную кухню в Башкирии

Добавлено: 02.09.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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Какие документы нужны, чтобы бесплатно получить молочную кухню в Башкирии

В некоторых городах и районах Башкирии приступили к реализации пилотного проекта по предоставлению мер социальной поддержки детей из малоимущих семей. В частности, власти республики утвердили порядок обеспечения малышей до 3 лет продуктами молочной кухни, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как указано в постановлении правительства РБ, с 1 июля по 31 декабря 2019 года пилотный проект запустили в Стерлитамаке, Салавате, Кумертау, а также Ишимбайском, Стерлитамакском, Мелеузовском и Уфимском районах. Детям из малоимущих семей будут выдавать молоко, творог и кисломолочные продукты.

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Родители, претендующие на «молочку» для детей, должны предоставить в ГАУ РБ «Молочная кухня» пакет документов: справки, подтверждающие отношение семьи к категории малоимущих, заключение педиатра об отсутствии противопоказаний на употребление молочных продуктов, свидетельство о рождении ребенка, а также документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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