В Уфе предприниматели массово закрывают киоски с шаурмой
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Уфимские предприниматели начали закрывать киоски с шаурмой, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Уточняется, что нарушение в тех киосках, что работают, все уже есть. «И киоски с шаурмой вообще могут исчезнуть с улиц Уфы», – отмечается в материале журналистов.
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