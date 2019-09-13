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В Уфе предприниматели массово закрывают киоски с шаурмой

Добавлено: 13.09.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Уфа
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В Уфе предприниматели массово закрывают киоски с шаурмой

Уфимские предприниматели начали закрывать киоски с шаурмой, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В СМИ передают, что большая часть торговых точек закрыта уже сегодня. Об этом сообщили сотрудники Центра общественной безопасности во время проверки.

Уточняется, что нарушение в тех киосках, что работают, все уже есть.  «И киоски с шаурмой вообще могут исчезнуть с улиц Уфы», – отмечается в материале журналистов.
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