Роспотребнадзор проверяет систему питания в школах Башкирии
Напомним, что мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», инициированного майским указом Владимира Путина, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Мониторинг будет организован путем опроса или анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых имеется питание детей. Так, будет изучена система питания в 701 школе Башкирии, в том числе в 100 школах проведут анкетирование родителей и детей, — рассказывает начальник отдела надзора по гигиене и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ Римма Ахметшина.
Особое внимание будет уделяться вопросам создания условий для правил личной гигиены учеников – наличие умывальников перед входом в столовую и другие. Отметим, что в качестве пилотных регионов для проведения исследования, помимо Башкирии, выбраны Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.
Читать еще...