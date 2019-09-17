Роспотребнадзор проверяет систему питания в школах Башкирии

Напомним, что мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», инициированного майским указом Владимира Путина, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Мониторинг будет организован путем опроса или анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых имеется питание детей. Так, будет изучена система питания в 701 школе Башкирии, в том числе в 100 школах проведут анкетирование родителей и детей, — рассказывает начальник отдела надзора по гигиене и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ Римма Ахметшина.

— Будет изучено, сколько раз питается ребенок не только в школе, но и дома. Какие продукты чаще всего включаются в его питание, как регулируется его питьевой режим. Анализируются данные о проектной вместимости школы в целом, — продолжает Римма Ахметшина. — В настоящее время для проведения исследований в нашу республику приехали специалисты из 12 субъектов Приволжского федерального округа Российской Федерации.





Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценка фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и, главное, насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов.

Особое внимание будет уделяться вопросам создания условий для правил личной гигиены учеников – наличие умывальников перед входом в столовую и другие. Отметим, что в качестве пилотных регионов для проведения исследования, помимо Башкирии, выбраны Московская, Самарская, Свердловская и Омская области.

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