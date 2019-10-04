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В школьной столовой села Булгаково обнаружили гусениц, насекомых и просрочку

Добавлено: 04.10.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Уфа
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В школьной столовой села Булгаково обнаружили гусениц, насекомых и просрочку

Контрольное управление Главы республики выявило грубейшие нарушения в школьной столовой села Булгаково Уфимского района. На кухне были обнаружены насекомые, гусеницы, а на полках – товары с истекшим сроком годности. А подсчёты и вовсе выявили, что порции не докладывали. И это при том, что руководителем региона была поставлена задача сделать сферу детского питания безопасной и одной из лучших в стране, сообщает сайт Newsbash.ru.


Проверяющий:

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«Срок годности – 8 месяцев. Он истекал через 8 месяцев от октября 2018 года. Почему они здесь находятся – непонятно. Минимум на полгода просрочка, можем сказать, что, возможно, они идут детям в рацион».
Эта просрочка удивила даже видавших виды проверяющих. Чтобы на такой большой срок, да еще и в столовой, где питаются дети. Впрочем, тут почти все не первой свежести. В холодильнике по соседству просроченные творог и молоко. А вот у некоторых продуктов установить не то что дату изготовления, даже состав эксперты затруднились.
Печальную картину представляют сами склады, где они находятся. В этом помещении на стенах – насекомые, а на пакетах с сухофруктами – личинки гусениц. Внятно пояснить, как вообще такое возможно, повара не смогли.

Евгения Панфилова, шеф-повар:
«Ненормально это. В сухофруктах, конечно, бывает, что попадаются червячки. Не углядели. Мы все должны были отвечать за это».

Отдельный вопрос вызывает и само меню, которое не отличается разнообразием. Вместо полноценного комплексного обеда, в котором должны быть салат, первое и второе, дети получают только одно горячее блюдо. Подсчёты показали: вместо 55 рублей, положенных на человека в день, детей кормили на 44 рубля.

Марина Алебян, заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея с. Булгаково:
«Меню составляет комбинат питания, сумму прописывает, которая должна быть. Детей кормят на ту сумму, которая заявлена. Те продукты, которые привозят, мы используем, но если просроченные, мы возвращаем их обратно».
Из года в год общеобразовательные учреждения кормит один и тот же комбинат детского питания. Учредителем, кстати, является администрация района. Он начал работать в 2015 году, когда школьные столовые начали переходить на аутсорсинг. Чиновники пообещали провести проверку.

Люцина Ризванова, заместитель главы администрации уфимского района:
«Мы проведем экстренное собрание с директорами школ, потому что именно руководители образовательных учреждений отвечают за все процессы, которые происходят в школах и детсадах. Проедем в сам лицей, чтобы принять меры по выявленным нарушениям».
Задачу унифицировать систему школьного питания по всей республике в нынешнем году поставил Радий Хабиров. Глава республики потребовал жестко пресекать любую экономию на детях. Ведь от этого напрямую зависит здоровье нации.

Булгаковский лицей – единственное общеобразовательное учреждение на 17 населенных пунктов. По проекту он рассчитан на 500 человек, при этом обучаются в нем в 2,5 раза больше детей, в 2 смены. И понятно, что недолжная организация школьного питания могла привести к весьма плачевным последствиям.

Накануне в Санкт-Петербурге около 20 детей как раз попали в больницу после школьной столовой. Врачи поставили пострадавшим диагноз – острая кишечная инфекция и дизентерия. В Уфе две недели назад дети отравились тефтелями, которые также подали на обед в одной из школьных столовых. Чтобы предотвратить подобные случаи, проверки усилят. Ситуация находится на контроле управления Главы республики, а также Госкомитета по торговле.

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