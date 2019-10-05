В одном из уфимских кафе в салате обнаружили личинку мясной мухи
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Жительница Уфы рассказала в Инстаграм, про неприятную историю, которая с ней произошла в одном из городских кафе. В салате, который она заказала, заметила личинку мясной мухи.
По данным издания КП-Уфа, в заведении была проведена проверка. Работники кафе заверили, что на кухне соблюдаются строгие санитарные нормы. Стало известно также, что в тот злополучный день повара заготовили более 53 порций салата. Ни один посетитель на качество не пожаловался.
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