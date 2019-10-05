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В одном из уфимских кафе в салате обнаружили личинку мясной мухи

Добавлено: 05.10.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Уфа
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В одном из уфимских кафе в салате обнаружили личинку мясной мухи

Жительница Уфы рассказала в Инстаграм, про неприятную историю, которая с ней произошла в одном из городских кафе. В салате, который она заказала, заметила личинку мясной мухи. 


По данным издания КП-Уфа, в заведении была проведена проверка. Работники кафе заверили, что на кухне соблюдаются строгие санитарные нормы. Стало известно также, что в тот злополучный  день повара заготовили более 53 порций салата. Ни один посетитель на качество не пожаловался.

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«Попадание инородного предмета в виде личинки мы со своей стороны не допускаем. Я оставляю возможность, что это личинка могла попасть уже за витриной», — прокомментировал владелец заведения. Кроме того, работники кафе полагают, что посетительница могла сама подкинуть гусеницу в тарелку. Однако девушка заявляет, что у неё предостаточно доказательств. Устанавливать, кто прав, а кто нет, будет суд.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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