В Стерлитамаке открылись пункты выдачи молочной кухни

Льготные категории граждан с детьми получают творог, молоко, кефир. Такая поддержка, кстати, была практически упразднена в начале двухтысячных. Систему сейчас восстанавливают в рамках нацпроекта «Демография» под контролем Госкомитета республики по предпринимательству и защите прав потребителей.





Продукция, за которую платить не нужно. Молоко, творог, кефир здесь к тому же вкуснее, чем в магазинах, говорят мамы. Единственный минус, если можно так сказать, в том, что после этих продуктов молочку из супермаркетов дети уже есть отказываются.





Бесплатно такие молочные наборы получают малообеспеченные граждане. Это, говорят мамы, позволяет экономить в месяц около полутора тысяч рублей. Раньше выдача происходила на временных пунктах. Теперь же в Стерлитамаке появились две фирменные точки.Вторая точка откроется уже завтра. Молочные кухни курирует Госкомитет республики по торговле и защите прав потребителей в рамках реализации национального проекта «Демография». В начале 2000-х они были закрыты. Комбинаты по производству детского питания функционировали только в Уфе. Цех же в Стерлитамаке заработал летом, продукцию отсюда поставляют и в соседние районы и города: Салават, Мелеуз, Ишимбай, Кумертау. Бесплатное питание таким образом могут получать более двух тысяч детей.Развитие детского диетического питания – одна из важнейших задач, решать которую призвал Радий Хабиров. Он попросил проработать вопрос создания кухонь по всей территории.

На предприятии в сутки перерабатывают две с половинной тонны молока. Сырье поставляют местные фермеры. Продукцию дополнительно обогащают витаминами, минералами и микроэлементами. Такие молоко, творог и йогурты смогут есть дети, у которых аллергия и непереносимость лактозы.



Сейчас здесь изготавливают молоко, творог, кефир, йогурт. Продукцию льготникам раздают два раза в неделю. А с понедельника в новых раздаточных пунктах приобрести молочку сможет любой желающий.

Автор: Анастасия Ильчибаева



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Фото: pixabay