В Бураевском районе обнаружили нехватку посуды в школьных столовых

В Бураевском районе во время мониторинга школьного питания Общественная палата Башкирии сообщила о нехватке посуды в некоторых школах. Общественным советом при администрации района была проведена проверка восьми общеобразовательных учреждений.



Обнаружилась недостаточная обеспеченность столовыми приборами и посудой в школах № 1 сел Бураево и Шабаево. Местным отделом образования была оформлена заявка на покупку столовых принадлежностей и посуды на сумму 2 млн рублей.Общее количество детей охваченных горячим питанием составляет 95 процентов, а его организация оценена на оценку "удовлетворительно".