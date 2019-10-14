В Бураевском районе обнаружили нехватку посуды в школьных столовых
Комментарии (0)
Загрузка...
В Бураевском районе во время мониторинга школьного питания Общественная палата Башкирии сообщила о нехватке посуды в некоторых школах. Общественным советом при администрации района была проведена проверка восьми общеобразовательных учреждений.
Общее количество детей охваченных горячим питанием составляет 95 процентов, а его организация оценена на оценку "удовлетворительно".
Загрузка...
Читайте также
Образование
В Уфе на пять рублей подорожает питание в школах
Образование
На образовательные учреждения Башкирии выделили 44 млрд рублей
Образование
В Уфе кардинально изменят систему школьного питания
Происшествия
Руководство Абзелиловского района задолжало поставщикам школьного питания 5,3 млн рублей
Потребитель
Питание в сельских школах Башкирии будет проверять специальная рабочая группа
Потребитель
ОНФ запустил интернет-опрос: оценить качество питания в школах, детсадах и больницах может любой желающий
Образование
В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет