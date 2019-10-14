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В Бураевском районе обнаружили нехватку посуды в школьных столовых

Добавлено: 14.10.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе обнаружили нехватку посуды в школьных столовых

В Бураевском районе во время мониторинга школьного питания Общественная палата Башкирии сообщила о нехватке посуды в некоторых школах. Общественным советом при администрации района была проведена проверка восьми общеобразовательных учреждений. 

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Обнаружилась недостаточная обеспеченность столовыми приборами и посудой в школах № 1 сел Бураево и Шабаево. Местным отделом образования была оформлена заявка на покупку столовых принадлежностей и посуды на сумму 2 млн рублей.   

Общее количество детей охваченных горячим питанием составляет 95 процентов, а его организация  оценена на оценку "удовлетворительно".

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