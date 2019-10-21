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Союз потребителей России назвал лучший черный чай

Добавлено: 21.10.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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Союз потребителей России назвал лучший черный чай

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» огласил результаты исследования черного чая. Под пристальным вниманием экспертов оказались образцы семи брендов.


«Чай оценивался по более чем 50 параметрам. Это доля кофеина, наличие пестицидов и токсичных элементов», — пишет «Лента.ру». При этом уточняется, что образцы не отбирались со складов, а закупались в обычных супермаркетах.

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Согласно исследованию, лучшие результаты по содержанию полезных веществ показали образцы Riston, Lipton, Akbar и «Альманах». В образцах чая под маркой «Крепкие традиции» и Lipton были обнаружены грубые черешки, поэтому эксперты не отнесли эти продукты к заявленному производителем первому сорту. Более того, образец под маркой Lipton не соответствует и заявленным на упаковке характеристикам — чай оказался не крупнолистовым. Тем не менее, образцы всех семи производителей по итогам исследования были признаны безопасными для здоровья.

Ранее агентство Nation News сообщило о резком росте цен на чай. Так, с начала этого года цена на черный байховый чай в пакетиках по 25 граммов выросла с 61,54 рубля до 62,32 рубля.
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Источник: ura.news
Фото: pixabay.com
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