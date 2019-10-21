В Мелеузе открылся пункт бесплатной раздачи молочной продукции. Уже 355 семей заключили договор на получение детского питания. Родителям не придется брать с собой документы – у каждого есть личный QR-код, по которому можно будет получить молоко, творог и йогурты.





Кухня начинает работать ранним утром, а к половине десятого на раздачу уже спешат мамы, папы и бабушки малышей. Одни получают молочные продукты в рамках социальных гарантий, другие – приобретают за свой счет. На прилавке – только натуральные продукты с бифидобактериями. Они нравятся и детям, и взрослым.

«Производственные площадки в этом году у нас открываются в Нефтекамске, в Октябрьском, в Белорецке и в Сибае. У каждой производственной площадки будет своя территория охвата. То есть Нефтекамск будет охватывать Бирск, Дюртюли, Янаул, Агидель, Николоберёзовку и так далее по всем производственным пунктам».





Развитие детского диетического питания - одна из важнейших задач, решать которую призвал Радий Хабиров. Он попросил проработать вопрос создания кухонь по всей территории республики. От этого ни много, ни мало зависит здоровье нации.По словам директора молочной кухни, сейчас в республике около 26 тысяч детей до трех лет, которым на льготных условиях положено бесплатное детское питание.

Сейчас в рамках пилотного проекта с производственной площадки Стерлитамака готовая продукция поступает в Уфимский район, Стерлитамак, Ишимбай, Кумертау, Салават и Мелеуз. Уже более двух тысяч детей в Башкортостане обеспечены качественной молочной продукцией.

Автор: Айгуль Хатыпова

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Фото: bash.news