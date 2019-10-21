В Мелеузе открылся пункт бесплатной раздачи молочной продукции
В Мелеузе открылся пункт бесплатной раздачи молочной продукции. Уже 355 семей заключили договор на получение детского питания. Родителям не придется брать с собой документы – у каждого есть личный QR-код, по которому можно будет получить молоко, творог и йогурты.
Кухня начинает работать ранним утром, а к половине десятого на раздачу уже спешат мамы, папы и бабушки малышей. Одни получают молочные продукты в рамках социальных гарантий, другие – приобретают за свой счет. На прилавке – только натуральные продукты с бифидобактериями. Они нравятся и детям, и взрослым.
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По словам директора молочной кухни, сейчас в республике около 26 тысяч детей до трех лет, которым на льготных условиях положено бесплатное детское питание.
Эльдар Сайгафаров, директор государственного автономного учреждения «Молочная кухня»:
Сейчас в рамках пилотного проекта с производственной площадки Стерлитамака готовая продукция поступает в Уфимский район, Стерлитамак, Ишимбай, Кумертау, Салават и Мелеуз. Уже более двух тысяч детей в Башкортостане обеспечены качественной молочной продукцией.
Автор: Айгуль Хатыпова