В Белебее появился первый в Башкирии автомат по продаже молока

В Белебее начал работать первый и пока единственный в республике автомат по продаже молока.



Цена продукта 35 рублей за литр. Пластиковую тару необходимо принести с собой либо приобрести в соседнем киоске. Молокомат работает в любое время дня и ночи. Внутри него установлен специальный картридж на 100 литров продукта.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Система поддерживает постоянную температуру в 4 градуса и автоматически промывается после каждой выдачи. Картридж с фермерским парным молоком меняется ежедневно. Остатки нереализованной за сутки продукции изымаются.В планах белебеевских фермеров в следующем году установить в городе как минимум еще один молокомат.