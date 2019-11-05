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В Белебее появился первый в Башкирии автомат по продаже молока

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 37
Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Белебеевский район
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В Белебее появился первый в Башкирии автомат по продаже молока

В Белебее начал работать первый и пока единственный в республике автомат по продаже молока.


Цена продукта 35 рублей за литр. Пластиковую тару необходимо принести с собой либо приобрести в соседнем киоске. Молокомат работает в любое время дня и ночи. Внутри него установлен специальный картридж на 100 литров продукта.

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Система поддерживает постоянную температуру в 4 градуса и автоматически промывается после каждой выдачи. Картридж с фермерским парным молоком меняется ежедневно. Остатки нереализованной за сутки продукции изымаются.

В планах белебеевских фермеров в следующем году установить в городе как минимум еще один молокомат.
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Источник: gtrk.tv
Видео: youtu.be
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