Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жители Бирска пожаловались общественникам на ржавую воду из кранов

Жители Бирска пожаловались общественникам на ржавую воду из кранов

Добавлено: 15.11.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Бирский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители Бирска пожаловались общественникам на ржавую воду из кранов

Жители башкирского города Бирска обратились за помощью к уфимским общественникам с целью разобраться в яркой ситуации. Причиной недовольства стала ржавая вода, которая идет из кранов домов, сообщает Независимая уральская газета.


В частности о проблеме рассказали обитатели дома по улице Гагарина, 95. По словам очевидцев, вместо воды течет практически глина. И такое положение дел не меняется уже в течение двух недель. Обращение жителей размещено в социальных сетях в группе«Проблемы Уфы и Республики Башкортостан».

В городе Покачи пропал вахтовик из Бирского района Алексей Шангин

Читайте также:

В городе Покачи пропал вахтовик из Бирского района Алексей Шангин
— Что за беспредел творится на бирском водоканале? Уже две недели они ремонтируют непонятно что. Из крана вместо воды льется глина. Сегодня с утра ребенок пошел в школу, не умываясь. А как же дети в садиках? Сколько можно? С такой водой (глиной) скоро и водонагреватель новый придется покупать, — говорят жители.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: Ирина Кудрина
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Благовещенске детскую площадку облагородили строительным мусором и камнями
Общество
В Благовещенске детскую площадку облагородили строительным мусором и камнями
Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов
Потребитель
Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов
В Абзелиловском районе уже три месяца нет воды
ЖКХ
В Абзелиловском районе уже три месяца нет воды
В Стерлитамаке из кранов жителей потекла жидкость цвета незамерзайки
Происшествия
В Стерлитамаке из кранов жителей потекла жидкость цвета незамерзайки
В Чишминском районе жители вынуждены растапливать лед из-за отсутствия воды
Происшествия
В Чишминском районе жители вынуждены растапливать лед из-за отсутствия воды
Жители одного из микрорайонов Уфы пожаловались Хабирову на депутата Горсовета
Общество
Жители одного из микрорайонов Уфы пожаловались Хабирову на депутата Горсовета
В селе Старосубхангулово Туймазинского района провели водопровод
Общество
В селе Старосубхангулово Туймазинского района провели водопровод
Жители города Бирска жалуются на большое количество агрессивных собак
Общество
Жители города Бирска жалуются на большое количество агрессивных собак
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: