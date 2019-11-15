Жители Бирска пожаловались общественникам на ржавую воду из кранов

Жители башкирского города Бирска обратились за помощью к уфимским общественникам с целью разобраться в яркой ситуации. Причиной недовольства стала ржавая вода, которая идет из кранов домов, сообщает Независимая уральская газета.





В частности о проблеме рассказали обитатели дома по улице Гагарина, 95. По словам очевидцев, вместо воды течет практически глина. И такое положение дел не меняется уже в течение двух недель. Обращение жителей размещено в социальных сетях в группе«Проблемы Уфы и Республики Башкортостан».

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Фото: Ирина Кудрина

— Что за беспредел творится на бирском водоканале? Уже две недели они ремонтируют непонятно что. Из крана вместо воды льется глина. Сегодня с утра ребенок пошел в школу, не умываясь. А как же дети в садиках? Сколько можно? С такой водой (глиной) скоро и водонагреватель новый придется покупать, — говорят жители.