В Ишимбайском районе газифицировали первый дом по специальному льготному сертификату

Компания «Газпром газораспределение Уфа» газифицировала первый дом в Башкирии по специальному сертификату для отдельных категорий граждан.





В селе Макарово Ишимбайского района специалисты ПАО «Газпром газораспределение Уфа» произвели пуск газа в жилой дом в рамках реализации специальной программы правительства республики по оказанию содействия льготным категориям граждан в газификации домовладений.

«Ранее дом отапливали дровами, что было затратным и трудоемким делом. Я, как инвалид по общему заболеванию, решил воспользоваться возможностью газификации по сертификату. Выражаю искреннюю благодарность руководству республики за помощь, а газовикам — за отличную работу, уют и тепло в доме», – рассказал хозяин дома Руслан Ишкулов.





Сертификат на газификацию частного домовладения могут получить участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, родители, воспитывающие детей с инвалидностью и другие категории населения.Для получения сертификата в первую очередь следует обратиться в «Газпром газораспределение Уфа» и проконсультироваться о наличии возможности технологического присоединения дома к газовой сети. Далее с договором о подключении к газоснабжению, а также собранным пакетом документов заявителю необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения﻿ или офис МФЦ, где специалисты примут документы на рассмотрение, и при положительном решении выдадут сертификат на газификацию. По вопросам получения сертификата на газификацию обращаться:В ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по телефону: 8 (987) 471-71-04 или на сайт www.bashgaz.ru﻿;

Как встать в очередь и получить сертификат:

В республиканские центры социальной поддержки населения по телефону:8 (347) 282-40-35 или на сайт www.rcspn.mintrudrb.ru.

В ближайший МФЦ по телефону 8 (347) 246-55-33 или на сайт www.mfcrb.ru﻿;



Как потратить сертификат:

В управление по реализации жилищных программ Республики Башкортостан по телефону: 8 (347) 218-15-19 или на сайт www.zhilprog.bashkortostan.ru﻿.



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