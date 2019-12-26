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В Ишимбайском районе газифицировали первый дом по специальному льготному сертификату

Добавлено: 26.12.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе газифицировали первый дом по специальному льготному сертификату

Компания «Газпром газораспределение Уфа» газифицировала первый дом в Башкирии по специальному сертификату для отдельных категорий граждан.


В селе Макарово Ишимбайского района специалисты ПАО «Газпром газораспределение Уфа» произвели пуск газа в жилой дом в рамках реализации специальной программы правительства республики по оказанию содействия льготным категориям граждан в газификации домовладений.

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Сертификат на газификацию частного домовладения могут получить участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, родители, воспитывающие детей с инвалидностью и другие категории населения.
«Ранее дом отапливали дровами, что было затратным и трудоемким делом. Я, как инвалид по общему заболеванию, решил воспользоваться возможностью газификации по сертификату. Выражаю искреннюю благодарность руководству республики за помощь, а газовикам — за отличную работу, уют и тепло в доме», – рассказал хозяин дома Руслан Ишкулов.
Для получения сертификата в первую очередь следует обратиться в «Газпром газораспределение Уфа» и проконсультироваться о наличии возможности технологического присоединения дома к газовой сети. Далее с договором о подключении к газоснабжению, а также собранным пакетом документов заявителю необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения﻿ или офис МФЦ, где специалисты примут документы на рассмотрение, и при положительном решении выдадут сертификат на газификацию. По вопросам получения сертификата на газификацию обращаться:

О договорах на подключение:
В ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по телефону: 8 (987) 471-71-04 или на сайт www.bashgaz.ru﻿;

Как встать в очередь и получить сертификат:
В республиканские центры социальной поддержки населения по телефону:8 (347) 282-40-35 или на сайт www.rcspn.mintrudrb.ru.
В ближайший МФЦ по телефону 8 (347) 246-55-33 или на сайт www.mfcrb.ru﻿;

Как потратить сертификат:
В управление по реализации жилищных программ Республики Башкортостан по телефону: 8 (347) 218-15-19 или на сайт www.zhilprog.bashkortostan.ru﻿.


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Источник: www.bashinform.ru
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