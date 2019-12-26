В Ишимбайском районе газифицировали первый дом по специальному льготному сертификату
Компания «Газпром газораспределение Уфа» газифицировала первый дом в Башкирии по специальному сертификату для отдельных категорий граждан.
В селе Макарово Ишимбайского района специалисты ПАО «Газпром газораспределение Уфа» произвели пуск газа в жилой дом в рамках реализации специальной программы правительства республики по оказанию содействия льготным категориям граждан в газификации домовладений.
О договорах на подключение:
В ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по телефону: 8 (987) 471-71-04 или на сайт www.bashgaz.ru;
Как встать в очередь и получить сертификат:
В республиканские центры социальной поддержки населения по телефону:8 (347) 282-40-35 или на сайт www.rcspn.mintrudrb.ru.
В ближайший МФЦ по телефону 8 (347) 246-55-33 или на сайт www.mfcrb.ru;
Как потратить сертификат:
В управление по реализации жилищных программ Республики Башкортостан по телефону: 8 (347) 218-15-19 или на сайт www.zhilprog.bashkortostan.ru.
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