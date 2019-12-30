В Башкирии с начала 2020 года изменится порядок бесплатного обеспечения питанием беременных женщин

В соответствии с изменениями действующего законодательства Республики Башкортостан с 01 января 2020 года вступают в силу изменения, согласно которым бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей, относящихся к категории малоимущих, специализированным питанием, а также детей в возрасте до 3-х лет из семей, относящихся к категории малоимущих, сухими адаптированными смесями, сухими кашами, а также специализированными молочными продуктами детского питания, будет осуществлять ГАУ РБ «Молочная кухня».





Обеспечение вышеуказанных категорий граждан будет осуществляться на основании соответствующих договоров при предоставлении получателями следующих документов:





1.Справка врача - акушера гинеколога (фельдшера, акушерки) по месту диспансерного учета получателя, подтверждающая факт наблюдения женщины во время беременности, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты предъявления;2. Паспорт гражданина РФ - копию и оригинал для обозрения;3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Республике Башкортостан, полученный не позднее 10 дней до даты предъявления;4. справка, выданная филиалом (отделом филиала) государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения, подтверждающая отнесение семьи беременной женщины к категории малоимущих;5. документ(-ы), подтверждающий(-ие) личность и полномочия законного представителя получателя услуги (если документы представляются представителем).6. Заявление на получение продуктов специализированного питания (установленной формы)1. Справка врача-педиатра (фельдшера), подтверждающая факт грудного или смешанного вскармливания ребенка, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты предъявления;2. Оригинал для обозрения и копию паспорта;3. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в Республике Башкортостан, полученный не позднее 10 дней до даты предъявления;4. Справка, выданная филиалом (отделом филиала) государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения , подтверждающая отнесение семьи кормящей матери к категории малоимущих;5. документ(-ы), подтверждающий(-ие) личность и полномочия законного представителя получателя услуги (если документы представляются представителем).6. Заявление на получение продуктов специализированного питания для кормящих матерей (установленной формы)1. Справка участкового врача-педиатра (фельдшера) по месту амбулаторного учета ребенка о наличии медицинских показаний к обеспечению специализированными продуктами питания, с указанием характера вскармливания для детей первого года жизни, выданная не позднее, чем за 6 месяцев до даты предъявления;2. Оригинал (для обозрения) и копию свидетельства о рождении ребенка;3. Справка, выданная филиалом (отделом филиала) государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения, подтверждающая отнесение семьи, имеющей ребенка (детей) в возрасте до трех лет, к категории малоимущих;4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в Республике Башкортостан, полученный не позднее 10 дней до даты предъявления;5.Оригинал (для обозрения) и копию документа(-ов), подтверждающего(-их) личность и полномочия родителя (законного представителя) ребенка.6. Заявление на получение продуктов детского питания (установленной формы).

С адресами пунктов для заключения договоров, графиком их работы, а также перечнем документов, необходимых для заключения договоров, также можно ознакомиться на сайте ГАУ РБ «Молочная кухня» по адресу: www.milkrb.ru



С 1 января 2020 года меняется порядок бесплатного обеспечения специализированным питанием беременных женщин и детей в возрасте до 3-х лет





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