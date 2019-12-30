В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны новогодние салаты

Салаты являются благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов, способных выделять токсины. Именно поэтому неправильное хранение салатов может привести к тяжелому пищевому отравлению, предупреждает Роспотребнадзор.





«В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта», — говорится на сайте ведомства. Процесс размножения микробов ускоряет заправка майонезом или другим соусом. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол и хранить блюда в холодильнике при температуре 2-6 градусов выше нуля.



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Фото: msk-news.net

Также ведомство напомнило о том, что сроки годности салатов регламентированы. Так, салаты из сырых и вареных овощей и фруктов, а также салаты с добавлением мяса и копченостей без заправки могут храниться 18 часов, после заправки — 12. Столько же хранятся салаты с рыбой или морепродуктами, передает агентство Nation News. Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки рекомендуется хранить не более шести часов. А салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей могут простоять до 36 часов.