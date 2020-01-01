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В России с 1 января 2020 года выросли цены на крепкий алкоголь

Добавлено: 01.01.20
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В России с 1 января 2020 года выросли цены на крепкий алкоголь

Согласно указу Министерства финансов, минимальная стоимость бутылки водки выросла до 230 рублей.

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«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT. Стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра с 1 января увеличилась с 388 до 433 рублей. Бренди подорожало до 315 рублей, раньше его минимальная цена составляла 307 рублей.

Серьезно вырос в цене этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — на 32,5%, до 57 рублей за литр безводного спирта. Также выросли закупочные цены на алкоголь у производителей и дистрибьюторов.

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Источник: ura.news
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